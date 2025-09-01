El rechazo en la Cámara de Diputados a los decretos delegados impulsados por el Gobierno de Javier Milei provocó un temblor político que rápidamente se trasladó a las redes sociales. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se mostró abiertamente crítico con la decisión legislativa y apuntó contra los bloques que conformaron la mayoría para frenar la medida. Entre ellos, se encontraba la Coalición Cívica, representada por el diputado Juan Manuel López, quien recogió el guante y le respondió con dureza.

La denuncia de Sturzenegger

En su cuenta de X (ex Twitter), el ministro compartió una imagen impactante: 65 metros de papel desplegados en el suelo de su despacho, que, según explicó, representaban la estructura jerárquica de Vialidad Nacional. Acompañó la publicación con fuertes acusaciones:

Señaló que el organismo se auditaba a sí mismo,

Que un tercio de sus empleados eran delegados gremiales,

Y que la estructura burocrática absorbía recursos destinados al mantenimiento de rutas.

“Queríamos desarmar esto, darle transparencia al organismo y bajar costos para salvar vidas”, escribió Sturzenegger. Para el funcionario, el Congreso votó para “preservar esta estructura que usaron durante años para robarnos la plata de nuestras rutas”.

La mirada sobre la oposición

El ministro no se limitó a denunciar irregularidades. También lanzó un mensaje político directo: “El rejunte del medio es siempre funcional al kirchnerismo”. Y cerró con una consigna alineada al discurso presidencial: “La Libertad Avanza o el país retrocede. Kirchnerismo nunca más”. La frase buscó reforzar la idea de polarización, ubicando al oficialismo como única alternativa de cambio frente a una oposición que, en su visión, protege viejos privilegios.

La respuesta de Juan Manuel López

La réplica de Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica, llegó casi de inmediato. Con un tono personal, el diputado calificó al ministro como “disociado”, y deslizó que su comportamiento podía explicarse por “frustración, soberbia o cálculo electoral”.

Además, lo cuestionó por no haber cumplido con una de las promesas más comentadas en materia de gasto público: la eliminación del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP). “Imposible que un gobierno corrupto sanee Vialidad”, escribió, subiendo aún más la tensión del intercambio.

El trasfondo del conflicto

El cruce no fue un episodio aislado. La votación en Diputados representó un revés legislativo para el oficialismo: cinco decretos delegados quedaron rechazados, entre ellos los que modificaban organismos como Vialidad, el INTA, el Banco Nacional de Datos Genéticos y varias entidades culturales.

Sturzenegger defendió la iniciativa como parte de un plan para reducir el déficit, combatir la corrupción y reasignar recursos hacia la producción real. Sin embargo, la oposición, incluso sectores que habían acompañado la Ley Bases, consideró que se trataba de un uso excesivo de las facultades delegadas y cerró filas para bloquearlos.

Una fractura en el tablero político

El contrapunto entre López y Sturzenegger refleja más que un simple desacuerdo. Pone en evidencia una fractura dentro de la oposición que había mostrado cierta disposición a colaborar con el Gobierno en los primeros meses de gestión. Ahora, esa sintonía se resquebraja.

Mientras el ministro insiste en que el Congreso defiende privilegios, los opositores acusan al Ejecutivo de falta de autocrítica y oportunismo político. La discusión sobre Vialidad se convierte así en símbolo de un debate más amplio sobre el rol del Congreso, la separación de poderes y el alcance de las reformas del oficialismo.

En paralelo, avanza otra agenda en Diputados

Mientras se desarrollaba este cruce, en la Cámara baja también se presentó otro proyecto relevante: el diputado tucumano Pablo Yedlin propuso una ley para darle rango legal a la ANMAT. La iniciativa busca jerarquizar al organismo y consolidar sus competencias en el control de medicamentos, alimentos y tecnologías sanitarias, tras recientes crisis por fallas de fiscalización.

El proyecto se suma a la agenda de debates que marcarán la segunda parte del año legislativo, mostrando que, más allá de las disputas políticas, el Congreso mantiene activa su función de proponer y discutir políticas públicas.

Un escenario de tensión creciente

Lo ocurrido entre Sturzenegger y López confirma que el clima político en Argentina atraviesa un momento de alta tensión. El Ejecutivo, con su agenda de reformas, choca cada vez más con un Congreso que no está dispuesto a ceder sin condiciones. La oposición, lejos de actuar como bloque homogéneo, muestra fisuras internas que el oficialismo busca aprovechar en su relato.

En este contexto, la política nacional se encamina hacia nuevas disputas donde cada votación, cada decreto y cada palabra en redes sociales pueden convertirse en un campo de batalla.