Desplome en el agro: cayeron fuerte los dólares de exportación
Se desplomó la liquidación de divisas del agro y genera preocupación. Cayó 25% interanual y 55% mensual. Mirá todos los datos, ¿Qué pasó tras el récord histórico?Economía01 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La liquidación de dólares del sector agroexportador sufrió una fuerte caída en agosto, con un ingreso de apenas u$s1.818 millones, lo que representa un retroceso del 55% respecto a julio —mes en el que se había alcanzado un récord histórico— y un 25% menos que en el mismo mes del año pasado.
Los datos fueron informados por la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que agrupan a las principales empresas del complejo agroindustrial argentino.
A pesar de la baja, el acumulado anual muestra mejora
A pesar de la fuerte desaceleración registrada en agosto, el acumulado de enero a agosto de 2025 muestra un panorama más alentador: el sector aportó u$s21.339 millones, lo que representa una mejora del 32% interanual frente al mismo período del año pasado.
Este dato refleja el impacto positivo de la reducción progresiva de las retenciones, que permitió mantener un flujo sostenido de ventas al exterior, a pesar del contexto estacional.
Un mes históricamente de baja
Desde CIARA-CEC explicaron que agosto es tradicionalmente un mes de baja liquidación, debido al fin del pico de cosecha gruesa. Sin embargo, reconocieron que el número fue más bajo de lo esperado.
“El ingreso mensual de divisas, que luego se transforma en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible”, explicaron las entidades en un comunicado oficial.
Factores que explican la caída
Según el informe, la dinámica de la liquidación de divisas está influida por múltiples variables, tanto locales como internacionales. Entre ellas:
- La oferta y demanda de granos
- Las condiciones climáticas
- Los precios internacionales de los commodities
- Feriados o medidas sindicales
- Obstáculos comerciales o sanitarios impuestos por otros países
Además, la mayor parte de las divisas ingresan con una antelación de 30 a 90 días, según el producto: en el caso de los granos, el plazo es de 30 días, y en aceites o harinas proteicas, puede extenderse hasta 90.
Esto implica que la caída de agosto no necesariamente refleja un freno actual, sino que responde a operaciones concretadas semanas atrás, en un contexto de menor actividad exportadora.
Qué se espera para los próximos meses
Con la campaña fina en marcha y la estabilización del régimen de derechos de exportación, el sector podría recuperar el ritmo en los próximos meses, aunque todo dependerá de la evolución climática y del contexto internacional.
Por ahora, agosto dejó una señal clara de alerta, aunque no de crisis. La estacionalidad sigue siendo un factor clave a la hora de leer los números del agro argentino.
Golpe al bolsillo: oficializan nuevos aumentos en la luz y el gas
Oficializaron otro aumento en las tarifas de luz y gas: enterate cuánto suben las boletas y cómo impacta el nuevo recargo en usuarios residenciales.
Jubilaciones, pensiones y asignaciones: cómo quedan los nuevos montos desde septiembre
ANSES publicó en el Boletín Oficial la Resolución 297/2025 con los nuevos montos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares.
Tasas imposibles disparan la mora en tarjetas y préstamos
Morosidad récord en créditos y consumo en picada. Con tasas impagables, las familias recurren a la tarjeta hasta para llenar la heladera.
Menos leche en la mesa: las ventas bajaron 6% en julio
El Observatorio de la Cadena Láctea advirtió una fuerte caída interanual en ventas y un consumo cada vez más concentrado en productos básicos.
Elecciones PBA: quién lidera en cada sección según la última encuesta
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.
Elecciones 2025 en Buenos Aires: de cuánto es la multa por no votar
A pocos días de los comicios del 7 de septiembre, la Junta Electoral bonaerense actualizó las sanciones por incumplir el deber cívico y no presentarse a votar.
Escándalo ANDIS: Encuesta revela qué piensa la gente sobre los Milei, los Menem y las elecciones
El escándalo por presuntas coimas en ANDIS sacude al oficialismo y enciende alarmas en su base electoral. Analistas advierten sobre el impacto político.