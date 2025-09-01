Alak y el ministro Rodríguez recorrieron la Expo Tecnología para el Desarrollo Agrario
El intendente de La Plata y el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense recorrieron la Expo realizada en la Chacra Experimental Gorina del MDA.Municipales01 de septiembre de 2025Soledad Castellano
El encuentro, que se llevó a cabo este viernes, reunió lo mejor de la maquinaria, las herramientas y las soluciones tecnológicas pensadas para la agricultura familiar y el desarrollo rural, con una gran participación de productores, estudiantes, técnicos, empresas e instituciones.
“Generamos un espacio para mostrar las tecnologías que desarrollan las distintas empresas para las diferentes escalas. Es una manera desde el Estado de propiciar los ámbitos para que las distintas innovaciones se difundan entre los productores”, destacó Javier Rodríguez durante la recorrida.
Y fue categórico: “Frente al modelo del gobierno de Milei, que destruye y desguaza el desarrollo y la inversión en ciencia y tecnología, nuestro modelo es claro, y es el de la soberanía tecnológica”.
Un espacio para la innovación y la industria nacional
La Expo incluyó exhibiciones estáticas y dinámicas de maquinaria, paneles y charlas técnicas, stands con propuestas para el agregado de valor en origen, energías renovables y mejora del hábitat rural, además de herramientas de financiamiento para facilitar el acceso a equipamiento.
En la Muestra Dinámica se pudieron observar equipos en funcionamiento real, desde la preparación del suelo hasta la cosecha, pasando por riego y manejo de cultivos, con la posibilidad de interactuar directamente con fabricantes y técnicos.
También se llevó adelante la Feria de Innovaciones, donde estudiantes y docentes de escuelas secundarias, técnicas y agrarias presentaron proyectos que combinaron creatividad y conocimiento aplicado.
Paneles y capacitaciones
El programa contempló paneles sobre innovación, ciencia y tecnología para el desarrollo agrario, líneas de financiamiento para el sector agropecuario bonaerense, y el rol del sector privado en la innovación tecnológica.
Además, se dictaron charlas sobre “Exploración de vida del suelo al microscopio en vivo”, “Trazabilidad animal clave para la transparencia productiva y el futuro tecnológico del campo”, entre otras. En paralelo se desarrollaron un curso de manipulación segura de alimentos para productores frutihortícolas, una capacitación en ejecución y rendición de proyectos, y un curso de aplicación de fitosanitarios.
Premiación a la innovación
En la carpa de conferencias se entregaron los premios de la Feria de Innovaciones, que contó con 21 proyectos seleccionados tras una instancia de preselección realizada por la Dirección Provincial de Agricultura Familiar. Los criterios de evaluación fueron: innovación, adecuación a la agricultura familiar, impacto social y productivo, viabilidad técnica y económica, simplicidad, aporte al desarrollo local, sustentabilidad ambiental y presentación:
“Cuando hablamos de soberanía tecnológica no es una consigna vacía, es la posibilidad concreta de que nuestros productores tengan acceso a maquinaria, herramientas y desarrollos pensados en la Argentina, para las condiciones de la Argentina y con innovación y trabajo propio”, afirmó el ministro.
