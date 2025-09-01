Pisano: “Cuidar a la industria y a la producción es cuidar al trabajo y eso es lo que hoy está en juego”

Marcos Pisano, intendente de Bolívar y candidato a Senador Provincial por la Séptima Sección electoral en la lista de Fuerza Patria, resaltó las cuestiones que entran en juego en estas elecciones.

De cara a los comicios legislativos, Pisano indicó “Hay que garantizar herramientas para el trabajo de cada uno de los distritos”. 

Y añadió: “Esta es una oportunidad histórica que debemos enfrentar cuidando a la gente, a la salud, a la educación, al trabajo y a la industria en general”.

En relación a los recortes en obra pública, Pisano señaló: “La paralización de la misma nos atraviesa y desde cada uno de nuestros distritos vemos el impacto que sufren nuestras rutas por la falta de financiamiento”. 

A su vez, declaró: “Es necesario trabajar desde la sección llevando nuestra voz a la banca, para que con trabajo, vocación y compromiso nuestra región pueda potenciar sus oportunidades en este contexto”. 

Y agregó: “Defendernos como sección es cuidar y garantizar la educación pública y la instrucción en oficios para formar a nuestros jóvenes”.

Sobre la importancia de la producción y el empleo, el candidato sostuvo: “Cuidar a la sección es cuidar a Olavarría como corazón industrial, cuidar a la PyME y dar valor agregado en cada uno de nuestros distritos como lo venimos haciendo en Bolívar. Cuidar a la industria y a la producción es cuidar el trabajo y eso es lo que hoy está en juego”. Y remarcó: “Es necesario representar a cada uno de los sectores”.

Finalmente, Pisano subrayó la relevancia de ir juntos en estas elecciones: “La unidad de la sección es la defensa de los habitantes de cada partido”. Y concluyó: “Nuestro objetivo es defender desde la legislatura provincial los intereses de Bolívar, Olavarría, Azul, Alvear, Tapalqué, 25 de Mayo, Saladillo y Roque Pérez”.

