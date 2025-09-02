El Municipio de Luján continúa adelante con el plan de recambio lumínico, que tiene como eje la incorporación de luminarias LED en barrios del distrito. El objetivo es reforzar la seguridad, optimizar la circulación en horario nocturno y avanzar hacia una ciudad más eficiente y sustentable.

En esta nueva etapa, se instalaron 300 luces de entre 100, 160 y 300 watts, lo que permitió que más de 30 barrios alcanzaran el 100% de cobertura lumínica.

Los trabajos se concretaron en distintos puntos del partido:

San Cayetano, con 24 artefactos en la calle Sor Josefina, entre Pascual Simone y Enrique Udaondo.

Las Acacias – Constantini, con 98 luminarias distribuidas en calles como San Sebastián, Santa Ana, Champagnat,

San Roque, John F. Kennedy, 239 Bis, Larrea, 237 Bis, Juan José Paso y 235 Bis.

La Loma, con 47 artefactos en calles Las Magnolias, Monjardin Bis, San Luis, Los Lirios, Las Glicinas, 316 Bis y Las Amapolas.

El Mirador – Parque Esperanza, con 53 nuevas luces en calles como Santos Lugares, Mariano Erézcano, Zapiola, Patricios, La Plata, Alberti, Independencia y Juan Díaz de Solís.

San Francisco, con 22 luminarias en la avenida Julio A. Rocca, entre Juan Domingo Perón y Paraguay.

Ruta 192 frente al Bloque Los Santos, con 52 recambios a postes dobles desde Autopista hasta la calle 349.

De esta manera, en lo que va de 2025 ya se instalaron más de 2000 artefactos en todo el partido de Luján, consolidando un crecimiento sostenido en la cobertura del alumbrado público.

Una peregrinación que une fe y comunidad

En paralelo a las obras de infraestructura, el Municipio organiza la segunda edición de la Peregrinación Nacional de Motociclistas, que se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre en Parque Ameghino.

El evento comenzará a las 10 de la mañana en Liniers, desde donde partirán las y los motociclistas hacia Luján. El arribo está previsto entre las 11 y las 14 horas, con la tradicional Bendición de Peregrinos en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Luego, la jornada continuará en Parque Ameghino con una feria, patio gastronómico y música en vivo. Sobre el escenario se presentarán las bandas “Primitiva”, “Agnus” y “Vicios”, en un encuentro que combinará espiritualidad, cultura y recreación.

El estacionamiento será libre y gratuito, y para participar es necesario registrarse en este enlace. Quienes requieran mayor información pueden comunicarse al correo [email protected].

Luján: una agenda que combina obras y participación

Con un plan de iluminación que ya supera las 2000 luminarias instaladas en 2025 y un evento nacional que volverá a convocar a miles de motociclistas en septiembre, el Municipio de Luján combina infraestructura urbana con propuestas culturales y comunitarias.

El resultado es una gestión que busca mejorar la calidad de vida de vecinas y vecinos, al tiempo que potencia la identidad cultural y turística de la ciudad.