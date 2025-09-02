Inflación en alza: consultoras ya proyectan más del 2%
La inflación de agosto volvió a romper el 2% y mete presión al Gobierno antes de las elecciones en Provincia. Tensión Política: todos los detalles.Economía02 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La inflación volvió a tomar impulso en agosto y encendió las alarmas en el Gobierno. Las principales consultoras privadas estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó por encima del 2% mensual, quebrando así la tendencia de desaceleración observada durante los últimos cuatro meses.
El dato cobra especial relevancia por el contexto político y económico que atraviesa el país, a pocos días de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Entre escándalos por supuestas coimas, volatilidad financiera y caída de la confianza, el termómetro de los precios no afloja.
Un mes agitado: escándalos, tasas y ruido electoral
La aceleración inflacionaria se da en un escenario convulsionado a nivel político y económico. El mes estuvo atravesado por la difusión de audios comprometedores del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, donde se menciona a Karina Milei y Lule Menem, desatando una crisis que salpica directamente al corazón del oficialismo.
En paralelo, los datos de confianza en el Gobierno y los consumidores se desplomaron a niveles récord desde diciembre de 2023.
El frente financiero tampoco trajo alivio: tras el fin de las LEFIs, el exceso de pesos obligó al Ministerio de Economía a lanzar licitaciones extraordinarias con tasas que llegaron al 86%, mientras que el BCRA subió los encajes al 53,5%, intentando ponerle un freno a la liquidez.
Qué dicen las consultoras: proyecciones y preocupaciones
Según un relevamiento de las principales consultoras privadas, el IPC de agosto se movió en un rango entre el 1,6% y el 2,2%, con fuertes discrepancias según la metodología y la región relevada.
- PxQ fue la más pesimista, ubicando la inflación en el 2,2%, impulsada por subas en transporte, alimentos y vivienda.
- Orlando J. Ferreres estimó un alza del 2,1%, destacando aumentos en alimentos, equipamiento del hogar y salud.
- EcoGo y Equilibra coincidieron en un nivel del 2%, con especial énfasis en los rubros alquileres, autos y salud privada.
- LCG y Analytica, con foco en el GBA, midieron valores menores: 1,6% y 1,8% respectivamente, gracias a bajas estacionales en turismo e indumentaria.
Pese a algunas señales de contención, la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, se aceleró del 1,5% al 1,9%, según Equilibra.
Variables clave: consumo frenado y expectativas desancladas
Los analistas coinciden en que, si bien el Gobierno logró contener el tipo de cambio, el costo fue alto: tasas reales positivas que enfriaron el crédito y el consumo.
Desde la Fundación Libertad y Progreso, la economista Clara Alesina explicó: "El mes cerró sin un salto cambiario, pero la presión sobre la política monetaria fue enorme. Esto frena la actividad y genera un círculo vicioso".
Por su parte, Rocío Bisang (EcoGo) advirtió sobre un desanclaje en las expectativas que podría acelerar aún más la inflación hacia fin de año: "Las empresas están achicando márgenes para sostener la demanda. Pero si la incertidumbre sigue, no hay margen que aguante".
Qué esperar después de septiembre: entre la política y la economía
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el futuro inmediato está atado a lo que ocurra en las urnas. Desde Equilibra estiman que “una vez superada la instancia electoral, el panorama debería ofrecer mayor previsibilidad para retomar una mayor estabilidad económica”.
Sin embargo, los pronósticos de crecimiento para 2025 ya se ajustan a la baja:
- LCG y Equilibra: entre 4% y 4,5%
- Econviews: 4,2%
- EcoGo: cercano al 4%
La incertidumbre pesa, el consumo no reacciona y los precios siguen en tensión. Mientras tanto, el dato oficial del IPC será clave para definir si agosto fue solo una pausa en la desaceleración... o el inicio de un nuevo ciclo inflacionario.
Reapareció Cavallo y cuestionó el plan económico de Javier Milei
El ex ministro de Economía cuestionó los controles cambiarios y la discrecionalidad del equipo económico.
Salarios bajo presión: la nueva canasta de gastos revela un ajuste más profundo
Los ingresos de los hogares siguen cayendo. El poder de compra se deteriora y crece la dependencia de préstamos y dobles empleos.
Desplome en el agro: cayeron fuerte los dólares de exportación
Se desplomó la liquidación de divisas del agro y genera preocupación. Cayó 25% interanual y 55% mensual. Mirá todos los datos, ¿Qué pasó tras el récord histórico?
Golpe al bolsillo: oficializan nuevos aumentos en la luz y el gas
Oficializaron otro aumento en las tarifas de luz y gas: enterate cuánto suben las boletas y cómo impacta el nuevo recargo en usuarios residenciales.
Elecciones 2025 en Buenos Aires: de cuánto es la multa por no votar
A pocos días de los comicios del 7 de septiembre, la Junta Electoral bonaerense actualizó las sanciones por incumplir el deber cívico y no presentarse a votar.
Encuesta: el impacto total del caso coimas en el electorado
A días de las elecciones, una encuesta del CEOP revela el peor momento del oficialismo: baja en la imagen presidencial, fuerte malestar social y pérdida de apoyo en su base electoral.
Entrevista GLP. “Me allanaron como si fuera narco": vecina de Pringles denuncia "abuso de poder" del intendente Matzkin por un comentario en Facebook
La vecina Evangelina Bello se convirtió en protagonista de un insólito conflicto judicial: un comentario en Facebook derivó en un allanamiento a su casa y una causa penal impulsada por el intendente Lisandro Matzkin por "amenazas simples". "Intentaron callarme y asustarme", afirmó.