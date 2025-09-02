Se inauguró nueva Sala Pediátrica en el Hospital de Mar de Ajó
El Hospital Municipal de Mar de Ajó sumó una nueva área de internación pediátrica destinada a menores de dos años con afecciones respiratorias, equipada con tecnología de alto flujo de oxígeno.Municipales02 de septiembre de 2025Soledad Castellano
El espacio está preparado para tratar patologías respiratorias como bronquiolitis e infecciones frecuentes en otoño e invierno. Incorpora un avanzado equipo de alto flujo de oxígeno, que proporciona aire humidificado y calentado para facilitar la respiración y mejorar el bienestar de los pacientes.
“Esta tecnología permite que los niños continúen alimentándose, incluso mediante lactancia materna, y experimenten una internación más cómoda”, explicó Federico Paruelo, director provincial de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud de Buenos Aires.
En tanto, Hernán Garabelli, director del hospital, destacó la relevancia del nuevo sector: “Este espacio nos permite atender a pacientes pediátricos en un entorno equipado con tecnología de vanguardia, ofreciendo cuidados de alta complejidad a los niños de nuestro distrito”.
Néstor Carril, secretario de Salud de La Costa, subrayó el compromiso municipal: “Con un gran esfuerzo, hemos ampliado el número de camas y mejorado la infraestructura, avanzando progresivamente en la calidad de la atención”.
La colaboración con la Provincia, liderada por el ministro Nicolás Kreplak, resultó fundamental para incorporar el equipo de alto flujo, que también se distribuye en otros puntos de la región sanitaria para optimizar la atención infantil.
De Jesús: "Estamos consolidando un cambio significativo en el sistema de salud local"
Durante la recorrida por el hospital, el intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, junto a autoridades provinciales y locales, entre ellas Darío Petrillo de la Región Sanitaria VIII, resaltó el impacto de la obra: “Estamos consolidando un cambio significativo en el sistema de salud local, fortaleciendo la atención a nuestra infancia”.
Por su parte, Garabelli expresó su gratitud por el esfuerzo conjunto: “Agradecemos a la Provincia, la Municipalidad, la Intendencia y todas las autoridades involucradas. Este espacio nos permitirá ofrecer una atención de excelencia a las niñas y niños de La Costa”.
Con esta ampliación, el Hospital Municipal de Mar de Ajó reafirma su dedicación a la salud infantil, consolidando un sistema de atención moderno, accesible y centrado en el bienestar de la comunidad.
