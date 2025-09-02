Lago: "Los intendentes decidimos tener la representación y le agradecemos a Axel esa posibilidad"

“El 7 de septiembre se juega una elección bisagra para la Provincia”, dijo el intendente de Alberti y candidato a senador, Germán Lago.

Afirmó que en los comicios “se juega poder considerar a la Provincia con todas las políticas públicas que se vienen desplegando y que son el contraste de lo que está pasando en el gobierno nacional”.

“Será una elección bisagra porque es muy próxima a la nacional de octubre y porque están en juego las acciones cotidianas que hoy estamos poniendo a disposición, por las cuales Axel está haciendo un esfuerzo enorme y hay que ratificarlas en las urnas”, dijo.

El rol de los intendentes

Lago subrayó el rol de los intendentes como candidatos en estas legislativas: “Axel ha decidido que son los intendentes, que fueron avalados por la ciudadanía, quienes aporten la lectura de esa sociedad y pide el acompañamiento. Los intendentes tomamos la decisión de tener la representación y le agradecemos a Axel esa posibilidad”.