Lago: "Los intendentes decidimos tener la representación y le agradecemos a Axel esa posibilidad"

El intendente de Alberti y tercer candidato a senador provincial por la Cuarta Sección de Fuerza Patria, Germán Lago, aseguró que las elecciones del próximo 7 de septiembre serán "bisagra".

Municipales02 de septiembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

“El 7 de septiembre se juega una elección bisagra para la Provincia”, dijo el intendente de Alberti y candidato a senador, Germán Lago.

Lago

Afirmó que en los comicios “se juega poder considerar a la Provincia con todas las políticas públicas que se vienen desplegando y que son el contraste de lo que está pasando en el gobierno nacional”.

“Será una elección bisagra porque es muy próxima a la nacional de octubre y porque están en juego las acciones cotidianas que hoy estamos poniendo a disposición, por las cuales Axel está haciendo un esfuerzo enorme y hay que ratificarlas en las urnas”, dijo.

El rol de los intendentes

Lago subrayó el rol de los intendentes como candidatos en estas legislativas: “Axel ha decidido que son los intendentes, que fueron avalados por la ciudadanía, quienes aporten la lectura de esa sociedad y pide el acompañamiento. Los intendentes tomamos la decisión de tener la representación y le agradecemos a Axel esa posibilidad”.

¿Considera que el escándalo del cobro de supuestas coimas le puede hacer perder las elecciones a La Libertad Avanza?

Si

No

No sabe

