Kicillof marca el ritmo del cierre territorial de Fuerza Patria

La última semana de campaña bonaerense encontró al peronismo sin un acto unificado pero con una estrategia explícita: caminar la Provincia y asegurar votos en las secciones determinantes. “Fue una campaña muy territorial, como se suele decir. No es una campaña, son ocho campañas porque son ocho secciones electorales”, afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, al describir el cierre que encabezará Axel Kicillof.

Kicillof y la estrategia territorial

Kicillof será la figura central del cierre en la Primera Sección: actividades en Vicente López, Tres de Febrero y San Martín marcarán la agenda. En Vicente López visitará Ecofactory; en Tres de Febrero recorrerá Tecmade junto a Gabriel Katopodis; y la jornada culminará en el centro Miguelete con cámaras, sindicatos e intendentes. La apuesta oficial es sostener presencia en las cabeceras seccionales y consolidar la base territorial del peronismo.

La Primera y la Tercera concentran el 71% del padrón provincial: la Primera renueva ocho bancas en el Senado y la Tercera 18 lugares en Diputados. Por eso las recorridas y caravanas por el conurbano buscan asegurar ese núcleo decisivo de votos.

Cristina y la centralidad del kirchnerismo

En la recta final la ex presidenta Cristina Kirchner recuperó peso público con caravanas desde el PJ porteño hasta su domicilio en la calle San José y envió mensajes a actos locales. Máximo Kirchner compartió en redes una foto de su madre nada menos que junto al Indio Solari y pidió: “El 7 votamos a conciencia. Como si ella estuviera en la lista. Todos y todas a expresarse en las urnas”. La ex mandataria lanzó además un diagnóstico duro: “Hoy podemos tener mucha certeza del fracaso absoluto de las políticas económicas del desgobierno de Milei”.

Los actos kirchneristas combinaron el recuerdo del atentado con la consigna de “Cristina libre” y críticas al Gobierno nacional; la intención es convertir el descontento social en participación electoral.

Massa, el armado territorial y la mira en 2027

Sergio Massa también intensificó su presencia en campaña. Este martes visitará San Martín, y antes de la veda del viernes recorrerá la Tercera y Quinta Sección. “Está convencido de que el 7 se puede ganar”, aseguraron desde su mesa chica. Su foco es fortalecer el armado territorial del Frente Renovador, con miras a consolidar poder político de cara a 2027.

El líder tigrense apunta al interior productivo y a la clase media de la provincia, buscando retener seis bancas provinciales y proyectar su capital político hacia futuras elecciones. Además, difundió un audio entre electores para incentivar la participación, recordando que la unidad y el voto serán determinantes.

El Frente Renovador concentra esfuerzos en distritos donde su estructura puede marcar la diferencia frente a La Libertad Avanza, con foco especial en la Quinta y la Primera.

Cierre y apuesta final

Con Kicillof al frente de las recorridas, Cristina Kirchner activando su aparato y Massa afinando el armado territorial, Fuerza Patria apuesta a músculo territorial y símbolos para ganar la pulseada en la Provincia. El domingo 7 de septiembre dirá si esa fórmula alcanza para quedarse con la Legislatura bonaerense.