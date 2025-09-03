En la recta final hacia las elecciones del próximo domingo, Axel Kicillof endureció su discurso contra el Gobierno nacional y convocó a los bonaerenses a votar con la industria como bandera. Ayer, en San Martín, el gobernador cuestionó con dureza las políticas económicas de Javier Milei durante un acto por el Día de la Industria, y mañana encabezará el cierre de campaña de Fuerza Patria con una mateada en la plaza Islas Malvinas de La Plata.

En un escenario rodeado de funcionarios, sindicalistas y empresarios, Kicillof denunció que “en menos de dos años ha crecido el desempleo y se han perdido 15 mil pequeñas y medianas empresas”. Bajo el lema “La industria no se rinde”, acusó al Ejecutivo nacional de impulsar un modelo económico “profundamente anti industrial”.

“El Gobierno nacional nos dice que solo le importa la macroeconomía, pero son sus políticas neoliberales las que están afectando a las empresas y a las familias”, advirtió. En esa línea, responsabilizó directamente al presidente: “Lo que le pasa al pueblo argentino es una calamidad y tiene un solo responsable: Javier Milei”.

El mandatario provincial subrayó además que “este modelo económico nos lleva a un país con sueldos que no alcanzan y jubilados que no pueden pagar los remedios”. Y advirtió: “Están aplicando el mismo plan de siempre, solo que sin eufemismos y con alevosía”.

“El desafío es romper la apatía”

Con tono electoral, Kicillof planteó que la salida está en las urnas: “Este 7 de septiembre vamos a poner la primera piedra para la construcción de una Argentina distinta, con industria, ciencia, trabajo y soberanía”.

En el cierre de la jornada, llamó a los bonaerenses a participar masivamente en los comicios: “El desafío es romper la apatía: todos los bonaerenses tenemos que ir a votar para decirle a Milei que hay un futuro mejor para la provincia de Buenos Aires y para la Argentina, y que ese futuro es productivo y es industrial”.

Magario y Moreira también cuestionaron el rumbo nacional

La vicegobernadora Verónica Magario acusó al presidente de “atacar a las pymes y destruir los puestos de trabajo”, y propuso: “Sabemos que la única manera de salir adelante es con más producción, con más trabajo y con salarios dignos para todos y todas”.

Por su parte, el intendente Fernando Moreira advirtió: “La apertura indiscriminada de importaciones daña profundamente a una ciudad industrial como San Martín”.

La mirada del sector privado

La empresaria Lorena Villanueva graficó la situación: “La realidad de los empresarios es complicadísima, lo único que vemos son despidos y galpones que se convierten en distribuidoras chinas”. Aunque aclaró que “si hemos podido salir adelante ha sido gracias a las políticas públicas del Gobierno bonaerense”.

El cierre de campaña, con mate en La Plata

Mañana, a partir de las 17 horas, Kicillof cerrará la campaña de Fuerza Patria en la plaza Islas Malvinas de La Plata con la tradicional “mateada” junto a la militancia. Estará acompañado por el intendente Julio Alak y los candidatos de la Octava sección electoral, entre ellos Ariel Archanco (La Cámpora), Lucía Iáñez (MDF) y Juan Martín Malpeli (Frente Renovador).

El oficialismo provincial pondrá en juego seis bancas en la Cámara de Diputados bonaerense en un distrito donde las proyecciones marcan paridad con La Libertad Avanza. En paralelo, Kicillof continuará recorriendo el conurbano bonaerense hasta el cierre del jueves, en una campaña centrada en la cercanía y la territorialidad.