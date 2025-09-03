LLA: Karina, Pareja y el polémico vínculo con un imputado

Nuevo escándalo en La Libertad Avanza: Karina, Pareja y el polémico vínculo con un imputado
A días de las elecciones, trascendió que una fundación vinculada a Sebastián Pareja recibió 26.243 bienes cedidos por la Secretaría de la Presidencia.Política03 de septiembre de 2025Pamela Orellana
A pocos días de las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, trascendió que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el armador provincial Sebastián Pareja estarían vinculados a un empresario imputado en la megacausa conocida como la “Mafia de la Aduana”.
Según consignó un medio nacional, la conexión tendría como eje a la Fundación Darío Donolo, que registró el dominio del sitio web de la escuela de formación política de Pareja y, tiempo después, recibió una donación firmada por Milei.
La donación y la conexión con la EFDAP
El Boletín Oficial publica que, el 17 de febrero de 2025, la Secretaría General de la Presidencia autorizó una donación en el marco de la Ley de Rezagos. Los registros oficiales consignan que la Fundación Darío Donolo recibió 26.243 unidades entre artículos de primera necesidad e indumentaria.
Según la investigación periodística citada por el medio, en agosto de 2024 la Fundación inscribió el dominio edfap.ar, vinculado a la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), la usina de candidatos bonaerenses que impulsa Sebastián Pareja. Seis meses después del registro del sitio, la fundación fue beneficiaria de la donación oficial, lo que traza el hilo que hoy genera la polémica.
Qué se sabe de la EFDAP
La EFDAP fue relanzada en mayo de 2024 por la parlamentaria del Mercosur Miriam Niveyro, cercana a Pareja, y la organización abrió sedes en más de 100 distritos bonaerenses, según consta en los antecedentes citados. La escuela logró además colocar dirigentes propios en las listas de candidaturas durante los cierres electorales.
El dominio original edfap.ar aparece hoy caído y las redes sociales de la escuela redirigen a efdap.com, cuyo registro no pudo ser rastreado públicamente en los datos citados por la investigación.
Donolo y la megacausa judicial
El presidente de la Fundación, Darío Antonio Donolo, figura imputado en la causa conocida como la “Mafia de la Aduana”, expediente que fue elevado a juicio en mayo de 2024 tras ocho años de investigación por el juez Marcelo Aguinsky. En ese expediente constan 97 procesados y 11 compañías implicadas.
El material periodístico reproduce que la investigación lo señala como un supuesto actor clave en maniobras de contrabando mediante empresas fantasma y documentación apócrifa; en relatos de la causa lo describen como “la sombra” del presunto cabecilla Paolantonio.
Preguntas abiertas en plena campaña
La cadena documental —registro del dominio, donación oficial y la vinculación con un imputado en una megacausa— llega en un momento crítico y plantea preguntas que, por ahora, la información disponible no responde: ¿por qué la Fundación registró el dominio de la EFDAP? ¿qué criterios reglaron la donación y qué bienes se entregaron exactamente? El medio que difundió la investigación intentó comunicarse con Milei, Pareja y Donolo y, según consignó, no obtuvo respuestas oficiales.
