Federico Achával: "La producción y el trabajo son la fuerza que mueve a nuestro país"
El intendente de Pilar, Federico Achával, dejó un mensaje en redes con motivo del día de la industria.Municipales03 de septiembre de 2025Soledad Castellano
El intendente de Pilar, Federico Achával, comentó que "La producción y el trabajo son la fuerza que mueve a nuestro país, por eso debemos potenciar, fortalecer y cuidar nuestra industria nacional pensando en un modelo de desarrollo productivo que genere más capacidad de desarrollo y oportunidades para todos".
Y, desde las redes del municipio, se indicó "La industria es un motor fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad: genera trabajo genuino, impulsa el crecimiento económico, urbano y social".
"En Pilar contamos con el Parque Industrial más importante del país, un lugar que nos llena de orgullo porque es un emblema de la producción local y nacional", se agregó.
"Saludamos y reconocemos a quienes cada día ponen en marcha la fuerza productiva de nuestro municipio, nuestra Provincia y toda la Argentina", cerró.
