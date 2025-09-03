Federico Achával: "La producción y el trabajo son la fuerza que mueve a nuestro país"

El intendente de Pilar, Federico Achával, dejó un mensaje en redes con motivo del día de la industria.

El intendente de Pilar, Federico Achával, comentó que "La producción y el trabajo son la fuerza que mueve a nuestro país, por eso debemos potenciar, fortalecer y cuidar nuestra industria nacional pensando en un modelo de desarrollo productivo que genere más capacidad de desarrollo y oportunidades para todos". 

Y, desde las redes del municipio, se indicó "La industria es un motor fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad: genera trabajo genuino, impulsa el crecimiento económico, urbano y social".  

"En Pilar contamos con el Parque Industrial más importante del país, un lugar que nos llena de orgullo porque es un emblema de la producción local y nacional", se agregó. 

"Saludamos y reconocemos a quienes cada día ponen en marcha la fuerza productiva de nuestro municipio, nuestra Provincia y toda la Argentina", cerró.

