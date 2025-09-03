La provincia de Buenos Aires lanzó el llamado a licitación pública nacional e internacional para llevar adelante una obra central en Los Cardales: la ampliación de la planta de tratamiento y del sistema de desagües cloacales. Se trata de una iniciativa que la gestión municipal viene impulsando desde hace años y que ahora comienza a hacerse realidad.

El proyecto contempla la readecuación de la planta actual, la instalación de 30.000 metros de nuevas redes cloacales y la construcción de dos estaciones de bombeo. Según se informó, la obra beneficiará a más de 14.000 habitantes en el futuro y contará con una inversión superior a los 19 mil millones de pesos.

La fecha límite para la recepción de ofertas es el 9 de octubre a las 11:30, momento en el cual también se realizará la apertura de sobres. El plazo previsto para su ejecución es de 730 días.

Reparación del mástil en Capilla del Señor

En paralelo, el Municipio informó que finalizaron los trabajos de reparación del mástil ubicado en la entrada de Capilla del Señor, que había sufrido daños tras el último temporal.

Desde la comuna agradecieron especialmente a los Bomberos Voluntarios de Tigre y a su Jefe, Rodolfo Bandolino, por el aporte de una escalera de 50 metros que permitió concretar la tarea junto al personal municipal. También reconocieron la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Exaltación de la Cruz y el acompañamiento del Jefe de Bomberos de San Antonio de Areco.

El Paseo Las Tipas, un espacio transformado

Otra de las obras destacadas fue la puesta en valor del Paseo Las Tipas, un espacio verde que se consolidó como punto de encuentro para los vecinos y vecinas del distrito.

El proyecto permitió revalorizar el área y abrir nuevas posibilidades para la práctica de deportes y actividades recreativas. Desde el Municipio remarcaron que se trata de una obra que transformó a la comunidad y que es parte del trabajo sostenido para mejorar la calidad de vida en Exaltación de la Cruz.

Una agenda de obras que combina lo esencial y lo comunitario

De esta manera, el distrito avanza con un plan de obras que incluye desde proyectos de gran envergadura, como la ampliación del sistema cloacal en Los Cardales, hasta intervenciones simbólicas y comunitarias, como la reparación del mástil en Capilla del Señor y la puesta en valor del Paseo Las Tipas.

En todos los casos, el objetivo es generar transformaciones que impacten de manera positiva en la vida cotidiana de los vecinos.