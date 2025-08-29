El Municipio de Exaltación de la Cruz celebró la apertura oficial del Polideportivo Municipal en Capilla del Señor, una obra largamente esperada que se convierte en un espacio de encuentro para toda la comunidad.

La inauguración se vivió con gran entusiasmo y contó con un desfile de clubes y escuelas deportivas, además de la exposición de distintas disciplinas y la entrega de menciones a deportistas locales. Desde el Municipio señalaron que el Polideportivo está destinado a los jóvenes, las familias y las instituciones deportivas y culturales del distrito.

“Con esta obra, seguimos cumpliendo el compromiso de construir oportunidades, igualdad y futuro para Exaltación de la Cruz. Porque el deporte no solo forma atletas: forma comunidad, valores y sueños colectivos”, destacaron.

El nuevo espacio representa un avance en términos de inclusión y promoción del deporte, ofreciendo un lugar pensado “de todos y para todos”.

Inclusión y derechos: operativo de pases multimodales

Otra de las acciones recientes impulsadas por el Municipio fue la entrega de más de 70 pases multimodales, en conjunto con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

El pase multimodal es una credencial que permite a personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera acceder de manera gratuita al transporte público en toda la provincia. Esta herramienta constituye un derecho clave para garantizar la movilidad diaria y la igualdad de oportunidades.

Desde el área de Discapacidad recordaron que quienes necesiten tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden acercarse a las oficinas ubicadas en Capilla del Señor y Los Cardales.

“Un derecho más que garantizamos a través del Estado, priorizando a las personas con discapacidad y su movilidad diaria”, remarcaron desde la Municipalidad.

Seguridad vial: demarcación en Ruta 192

En paralelo, continúan los trabajos de demarcación provisoria sobre la Ruta 192, una arteria clave para la conectividad del distrito.

Las tareas, realizadas por la Municipalidad, apuntan a reforzar la seguridad vial en la zona. A su vez, desde el área de tránsito se solicitó a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y reducir la velocidad en los sectores de obra.

Estas acciones forman parte del compromiso de la gestión local con la mejora de la infraestructura vial y la seguridad de los vecinos que transitan por la zona.

Compromiso con la comunidad

Entre la inauguración del Polideportivo, el operativo de pases multimodales y los avances en obras viales, Exaltación de la Cruz reafirma su compromiso con el deporte, la inclusión y la infraestructura como pilares para el desarrollo presente y futuro del distrito.