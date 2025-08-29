Exaltación de la Cruz suma obras, derechos y espacios deportivos
Con la apertura del Polideportivo Municipal en Capilla del Señor, la entrega de pases multimodales y los trabajos de demarcación en Ruta 192, el distrito avanza en inclusión, deporte e infraestructura.Municipales29 de agosto de 2025Andrés Montero
El Municipio de Exaltación de la Cruz celebró la apertura oficial del Polideportivo Municipal en Capilla del Señor, una obra largamente esperada que se convierte en un espacio de encuentro para toda la comunidad.
La inauguración se vivió con gran entusiasmo y contó con un desfile de clubes y escuelas deportivas, además de la exposición de distintas disciplinas y la entrega de menciones a deportistas locales. Desde el Municipio señalaron que el Polideportivo está destinado a los jóvenes, las familias y las instituciones deportivas y culturales del distrito.
“Con esta obra, seguimos cumpliendo el compromiso de construir oportunidades, igualdad y futuro para Exaltación de la Cruz. Porque el deporte no solo forma atletas: forma comunidad, valores y sueños colectivos”, destacaron.
El nuevo espacio representa un avance en términos de inclusión y promoción del deporte, ofreciendo un lugar pensado “de todos y para todos”.
Inclusión y derechos: operativo de pases multimodales
Otra de las acciones recientes impulsadas por el Municipio fue la entrega de más de 70 pases multimodales, en conjunto con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.
El pase multimodal es una credencial que permite a personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera acceder de manera gratuita al transporte público en toda la provincia. Esta herramienta constituye un derecho clave para garantizar la movilidad diaria y la igualdad de oportunidades.
Desde el área de Discapacidad recordaron que quienes necesiten tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden acercarse a las oficinas ubicadas en Capilla del Señor y Los Cardales.
“Un derecho más que garantizamos a través del Estado, priorizando a las personas con discapacidad y su movilidad diaria”, remarcaron desde la Municipalidad.
Seguridad vial: demarcación en Ruta 192
En paralelo, continúan los trabajos de demarcación provisoria sobre la Ruta 192, una arteria clave para la conectividad del distrito.
Las tareas, realizadas por la Municipalidad, apuntan a reforzar la seguridad vial en la zona. A su vez, desde el área de tránsito se solicitó a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y reducir la velocidad en los sectores de obra.
Estas acciones forman parte del compromiso de la gestión local con la mejora de la infraestructura vial y la seguridad de los vecinos que transitan por la zona.
Compromiso con la comunidad
Entre la inauguración del Polideportivo, el operativo de pases multimodales y los avances en obras viales, Exaltación de la Cruz reafirma su compromiso con el deporte, la inclusión y la infraestructura como pilares para el desarrollo presente y futuro del distrito.
San Isidro celebró a sus residentes y retomó el Aliviador Alto Perú
El intendente Ramón Lanús encabezó el acto de egreso de 87 médicos residentes y recorrió el obrador del Aliviador Alto Perú, donde se retomaron los trabajos tras haber quedado inconclusos en 2023.
Boto agradeció a la Provincia: "Nuestro municipio esperó esta obra durante más de cien años"
El intendente de Luján, Leo Boto, recibió al gobernador Kicillof junto a quien recorrió obras hidráulicas.
Fernández dijo que Milei desprecia al pueblo que gobierna
La mandamás de Moreno, Mariel Fernández, se refirió a las elecciones provinciales y al respecto aseguró que el 7 de septiembre es la oportunidad para expresarse contra el presidente.
Boto: “Recuperamos el orgullo lujanense, ahora proyectamos la ciudad del futuro”
Con amplia participación de vecinos e instituciones, el intendente de Luján lanzó el Plan 2025-2029, que define ocho metas clave para consolidar el crecimiento y proyectar la ciudad hacia sus 400 años.
Elecciones PBA: quién lidera en cada sección según la última encuesta
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.
La Plata: Fuerza Patria afianza el trabajo con comerciantes y destaca la recuperación del espacio público
Los candidatos de Fuerza Patria en La Plata recorrieron los centros comerciales de calle 8, 9 y 12, donde dialogaron con comerciantes, destacaron los avances en el ordenamiento urbano y reafirmaron su compromiso con el desarrollo económico y la generación de empleo en la ciudad.
Encuesta muestra cómo impactó el caso Spagnuolo en el Gobierno
El caso Spagnuolo golpeó de lleno al Gobierno libertario: una encuesta revela qué piensa hoy la gente de Milei y quién aparece primero en escena.