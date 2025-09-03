Fernández dijo que defender la industria es defender el trabajo de las familias argentinas

"Defender la industria es defender el trabajo de las familias argentinas, las familias que representamos y que nos comprometimos a cuidar", escribió la mandamás en sus redes.

"Este 7 de septiembre demostremos en las urnas que estamos a favor de la industria nacional y no de quienes especulan con el bolsillo de las y los argentinos", dijo.

"Vamos con la lista de #FuerzaPatria para defender la industria, el trabajo y a las y los habitantes de la provincia de Buenos Aires", pidió.

Por otro lado, Mariel Fernández desde X se refirió al intento de magnicidio de Cristina Fernández, ocurrido en septiembre de 2022: "se cumplen 3 años del intento de magnicidio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cuando te enfrentas al poder real el intento de disciplinar aparece. Lamentablemente así es la Argentina de estos últimos años".

"Intento de magnicidio, prisión domiciliaria, hostigamiento mediático. Podrán? Pero con ella, hasta el balcón es un hecho político. Justicia y Libertad a CFK", pidió.