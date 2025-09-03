Último día de campaña: Alak encabezará una gira de más de 100 km en la ciudad
Este jueves, Fuerza Patria cerrará la campaña con encuentros en barrios, recorrida de obras y un acto en Plaza Malvinas.Municipales03 de septiembre de 2025Andrés Montero
Este jueves, en el último día de campaña, el intendente Julio Alak y los candidatos de Fuerza Patria La Plata llevarán adelante una extensa recorrida por barrios y localidades del partido. La actividad contempla una gira de más de 105 kilómetros, con el objetivo de dialogar con los vecinos, compartir propuestas y supervisar obras que ya se encuentran en marcha.
Los dirigentes visitarán puntos de El Peligro, Villa Elisa, Arturo Seguí, City Bell, Gorina, Hernández, San Carlos, Melchor Romero, Lisandro Olmos, Villa Elvira, San Lorenzo y Los Hornos, entre otras zonas. Allí pondrán en valor los trabajos de infraestructura realizados y la creación de juntas comunales, como parte de un modelo de democracia participativa en el que los vecinos son protagonistas en la definición de políticas públicas.
El eje del cierre: gestión y desarrollo local
En esta recta final hacia las elecciones, el espacio político que conduce Julio Alak en La Plata resaltará los ejes de su campaña: gestión municipal, planificación, concreción de obras, desarrollo de los barrios y trabajo conjunto con el gobernador Axel Kicillof.
Desde Fuerza Patria destacan la recuperación de espacios públicos, la modernización de servicios y un modelo de desarrollo integral que incluye obras en todas las localidades. En este marco, invitan a la comunidad a acompañar en las urnas la boleta celeste y blanca el próximo 7 de septiembre, bajo los lemas “En La Plata, sigamos con obras” y “Las iniciativas que transforman la ciudad se respaldan con un voto”.
Acto final en Plaza Malvinas
La jornada de cierre culminará a las 17 en la Plaza Islas Malvinas, con una propuesta que incluirá música en vivo, mateada y charlas abiertas con los vecinos. Del encuentro participarán el intendente Julio Alak, el gobernador Axel Kicillof y los candidatos de Fuerza Patria, en un evento abierto a toda la comunidad.
Elecciones con impacto en la gestión de la ciudad
El próximo domingo los platenses tendrán un rol decisivo en las elecciones, donde se elegirán seis representantes en la Cámara de Diputados bonaerense, se renovarán 12 de las 24 bancas del Concejo Deliberante y se designarán cinco integrantes del Consejo Escolar.
Por ese motivo, desde Fuerza Patria insisten en la importancia de acompañar en las urnas a un proyecto de gestión que —según destacan— devolvió eficiencia y transparencia a la administración municipal, recuperó el espacio público y puso en marcha un plan de infraestructura que mejora la calidad de vida en los barrios de La Plata.
