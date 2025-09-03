Sujarchuk dijo que Escobar es una verdadera tierra de inversiones

En el marco del Día de la Industria, el intendente Ariel Sujarchuk encabezó un encuentro de enorme magnitud junto a más de 100 representantes de industrias, desarrolladores urbanos, empresas y comercios en el que se presentaron 60 proyectos en ejecución y la futura Terminal Marítima de Escobar por un total de $977 mil millones de inversión privada, la generación de unos 4000 empleos y más de 200 mil metros cuadrados de nuevas construcciones.

“Escobar es una potencia, una verdadera tierra de inversiones en la que a través de un Estado dinámico, ágil, sencillo y eficiente (DASE) armonizamos la generación de conocimiento con la inversión productiva para impulsar la actividad económica de todos los sectores, crear más y mejor empleo y así alcanzar el bienestar general para toda nuestra gente”, remarcó Sujarchuk, conmovido por el evento realizado en el predio que posee la empresa Ecosan en Loma Verde.

Y agregó: “La gran mayoría de los inversores destaca que los nuevos empleos se concretan en Escobar gracias al trabajo articulado con nuestra Oficina de Empleo y nuestros programas de capacitación”.

Además de la futura terminal portuaria, durante el encuentro se expusieron inversiones en proyectos de viviendas multifamiliares, centros comerciales y gastronómicos, estaciones de combustible, hipermercados, puntos de logística, producción de calzado y desarrollo industrial.

Al mismo tiempo, funcionarios municipales detallaron la eliminación de más de 100 tasas, y los programas de exenciones fiscales, beneficios impositivos y digitalización de trámites impulsadas por el Estado DASE, lo que permitió la concreción de todos estos y la puesta en marcha de una gran cantidad.

Cuestionó el industricidio de Milei

“En el contexto del industricidio y genocidio de pymes por las políticas del gobierno nacional, en Escobar presentamos una parte de las inversiones que estamos desarrollando. En el futuro vamos a anunciar muchas más. Gobernar siempre es hacerse cargo. También de hacer crecer la torta, redistribuir la riqueza y elevar la calidad de vida de nuestra gente a través de más producción y mejores empleos”, concluyó Sujarchuk.