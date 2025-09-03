Sujarchuk dijo que Escobar es una verdadera tierra de inversiones
Los empresarios de Escobar presentaron junto a Ariel Sujarchuk inversiones por $977 mil millones que generarán más de 4000 empleos genuinos.Municipales03 de septiembre de 2025Soledad Castellano
En el marco del Día de la Industria, el intendente Ariel Sujarchuk encabezó un encuentro de enorme magnitud junto a más de 100 representantes de industrias, desarrolladores urbanos, empresas y comercios en el que se presentaron 60 proyectos en ejecución y la futura Terminal Marítima de Escobar por un total de $977 mil millones de inversión privada, la generación de unos 4000 empleos y más de 200 mil metros cuadrados de nuevas construcciones.
“Escobar es una potencia, una verdadera tierra de inversiones en la que a través de un Estado dinámico, ágil, sencillo y eficiente (DASE) armonizamos la generación de conocimiento con la inversión productiva para impulsar la actividad económica de todos los sectores, crear más y mejor empleo y así alcanzar el bienestar general para toda nuestra gente”, remarcó Sujarchuk, conmovido por el evento realizado en el predio que posee la empresa Ecosan en Loma Verde.
Y agregó: “La gran mayoría de los inversores destaca que los nuevos empleos se concretan en Escobar gracias al trabajo articulado con nuestra Oficina de Empleo y nuestros programas de capacitación”.
Además de la futura terminal portuaria, durante el encuentro se expusieron inversiones en proyectos de viviendas multifamiliares, centros comerciales y gastronómicos, estaciones de combustible, hipermercados, puntos de logística, producción de calzado y desarrollo industrial.
Al mismo tiempo, funcionarios municipales detallaron la eliminación de más de 100 tasas, y los programas de exenciones fiscales, beneficios impositivos y digitalización de trámites impulsadas por el Estado DASE, lo que permitió la concreción de todos estos y la puesta en marcha de una gran cantidad.
Cuestionó el industricidio de Milei
“En el contexto del industricidio y genocidio de pymes por las políticas del gobierno nacional, en Escobar presentamos una parte de las inversiones que estamos desarrollando. En el futuro vamos a anunciar muchas más. Gobernar siempre es hacerse cargo. También de hacer crecer la torta, redistribuir la riqueza y elevar la calidad de vida de nuestra gente a través de más producción y mejores empleos”, concluyó Sujarchuk.
