Zamora cerró campaña de Somos con foco en seguridad y obras

Somos Buenos Aires tuvo este miércoles por la noche su cierre de campaña en Tigre, donde Julio Zamora encabezó un acto cargado de mensajes a la militancia y fuertes críticas al gobernador Axel Kicillof y al presidente Javier Milei. Este jueves, el frente hará su última parada en La Plata, con un encuentro que busca reforzar la presencia radical en la capital bonaerense.

Un acto con peso nacional en Tigre

El Club Deportivo Tigre fue el escenario elegido para el acto que reunió a peronistas y radicales de la Primera Sección Electoral. Zamora, intendente local y primer candidato de Somos Buenos Aires, compartió escenario con Juan Schiaretti, Florencio Randazzo y Josefina Mendoza, en una convocatoria que también sumó a referentes de la UCR bonaerense como Pablo Domenichini, Pablo Nicoletti, Danya Tavela y Pablo Juliano.

Mendoza abrió la lista de oradores con un mensaje enfocado en la gestión de Tigre como modelo para la provincia: “El 7 de septiembre es una oportunidad para discutir los temas de nuestro barrio y de la provincia, no solo elegir entre lo mismo de siempre. Traigo empatía, valores y gestión seria; que nos juzguen por resultados y no por promesas vacías”.

Desde Córdoba, Schiaretti también se subió al escenario y destacó la gestión local: “Qué linda está Tigre. Es necesario un gobierno con equilibrio fiscal pero con la gente adentro del equilibrio fiscal. Haciendo obras y cuidando a la gente como hace Julio en Tigre”.

Críticas a la gestión provincial y nacional

Zamora fue el encargado de encender la crítica política con una ironía dirigida a Axel Kicillof: “Hoy tuvimos una novedad en Tigre. De la noche a la mañana apareció el gobernador en nuestra ciudad. Vino al barrio El Progreso, en Benavídez. Yo pensé que había ido a ver el arroyo Lola, que desde hace años requiere el saneamiento que debe hacer el gobierno de la provincia. Pensé que iba a venir al Hospital Provincial de Pacheco, que se incendió hace cinco años y sobre el que no hicieron ninguna obra para solucionarlo. Allí, un hombre de 48 años con pie diabético lleva diez días esperando una operación de amputación, sin conseguir turno en ningún hospital de la región”.

También advirtió que la situación económica será determinante en las urnas: “Este 7 de septiembre también habrá un resultado adverso para el Gobierno nacional porque lo vemos en la calle, cuando charlamos con vecinos, comerciantes, jubilados. La cuestión económica está provocando mucho dolor en las familias, y eso va a repercutir en esta elección”.

En su discurso final, el intendente puso el foco en la seguridad: “Queremos llevar nuestra política a toda la provincia, para que en Moreno, en Campana, en Escobar, en Merlo, tengamos la seguridad que esos vecinos merecen. Por eso nuestros concejales van a llevar esa propuesta a cada una de las comunidades”.

Danya Tavela, diputada nacional y dirigente radical, destacó el acto con un mensaje que buscó sintetizar el espíritu del frente: “Somos un equipo comprometido con la educación, el trabajo, la producción, la seguridad y la salud. Somos un proyecto que deja atrás los extremos que nos dividen y no nos permite crecer”.

La Plata, último acto antes de las urnas

Este jueves a las 18.30, Somos Buenos Aires cerrará oficialmente su campaña en el Club de los Abuelos de La Plata, distrito único de la Octava Sección Electoral. Pablo Nicoletti, candidato a diputado y titular de la UCR local, explicó la elección del lugar: “El cierre también es simbólico porque queremos mandar un mensaje a nuestros abuelos, a los que el gobierno vive maltratando”.

En la jornada previa, el espacio entregó 300.000 boletas en caminatas por la ciudad y recibió el respaldo de diputados nacionales de la UCR y la Coalición Cívica. Nicoletti agradeció el acompañamiento y sostuvo: “Nos unen la lucha contra la corrupción, la defensa de las instituciones y el trabajo mancomunados por los atacados por los dos populismos, el de La Cámpora y el de derecha de Milei”.

El dirigente radical también envió un mensaje a la militancia boina blanca: “Estamos invitando a todos los radicales. Esto me parece importante porque hace muchísimos años que el radicalismo no lidera un proceso político en La Plata. Esto no es un proceso para los integrantes de la lista, sino que ponemos en valor los principios éticos y morales de la UCR”.