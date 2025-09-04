Durante un encuentro con deportistas paralímpicos, en su espacio de entrenamiento el Polideportivo Alberto Balestrini; el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, analizó junto a ellos las políticas públicas deportivas llevadas a cabo en el distrito.

Fernando Espinoza resaltó: “La Matanza es la Capital Nacional del Deporte Social, pero si hay algo que nos enorgullece son nuestros deportistas discapacitados”.

Y agregó: “Ellos se acercan a los centros para aprender y perfeccionarse, pero los que nos perfeccionamos y aprendemos somos nosotros con el amor, la fuerza y el aura que ellos tienen”.

Por su parte, la atleta Milagros Pereira detalló: “Hace ya diez años aproximadamente que vengo a hacer entrenamientos al Polideportivo Balestrini. Ahora nos estamos preparando para la semana que viene, que llegan los regionales de atletismo, y también se vienen los de natación”.

Espinoza apuntó contra "la crueldad de Milei"

“En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en Argentina los discapacitados son un ejemplo”, valoró Fernando Espinoza y enfatizó: “Mientras Milei los trata con crueldad e insensibilidad, les quita sus pensiones, los hace pasar penurias económicas y no les brinda ningún tipo de contención, nosotros en La Matanza hacemos todo lo contrario, los incentivamos y los acompañamos para que sigan adelante”.

“El año pasado tuvimos la felicidad de que cinco deportistas discapacitados de La Matanza compitan en las Olimpíadas paralímpicas que se realizaron en París, Francia, y eso nos llena de orgullo”, indicó Fernando Espinoza y concluyó: “Nosotros siempre vamos a proteger, a cuidar y a acompañar a nuestros chicos y jóvenes con discapacidad. Nuestros deportistas discapacitados son un ejemplo para todas las vecinas y vecinos de La Matanza y para toda la Argentina”.