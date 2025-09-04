Espinoza: “Milei trata con crueldad e insensibilidad a los discapacitados”
El intendente Fernando Espinoza, analizó políticas públicas deportivas y dijo “La Matanza es la Capital Nacional del Deporte Social, pero si hay algo que nos enorgullece son nuestros deportistas discapacitados”.Municipales04 de septiembre de 2025Soledad Castellano
Durante un encuentro con deportistas paralímpicos, en su espacio de entrenamiento el Polideportivo Alberto Balestrini; el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, analizó junto a ellos las políticas públicas deportivas llevadas a cabo en el distrito.
Fernando Espinoza resaltó: “La Matanza es la Capital Nacional del Deporte Social, pero si hay algo que nos enorgullece son nuestros deportistas discapacitados”.
Y agregó: “Ellos se acercan a los centros para aprender y perfeccionarse, pero los que nos perfeccionamos y aprendemos somos nosotros con el amor, la fuerza y el aura que ellos tienen”.
Por su parte, la atleta Milagros Pereira detalló: “Hace ya diez años aproximadamente que vengo a hacer entrenamientos al Polideportivo Balestrini. Ahora nos estamos preparando para la semana que viene, que llegan los regionales de atletismo, y también se vienen los de natación”.
Espinoza apuntó contra "la crueldad de Milei"
“En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en Argentina los discapacitados son un ejemplo”, valoró Fernando Espinoza y enfatizó: “Mientras Milei los trata con crueldad e insensibilidad, les quita sus pensiones, los hace pasar penurias económicas y no les brinda ningún tipo de contención, nosotros en La Matanza hacemos todo lo contrario, los incentivamos y los acompañamos para que sigan adelante”.
“El año pasado tuvimos la felicidad de que cinco deportistas discapacitados de La Matanza compitan en las Olimpíadas paralímpicas que se realizaron en París, Francia, y eso nos llena de orgullo”, indicó Fernando Espinoza y concluyó: “Nosotros siempre vamos a proteger, a cuidar y a acompañar a nuestros chicos y jóvenes con discapacidad. Nuestros deportistas discapacitados son un ejemplo para todas las vecinas y vecinos de La Matanza y para toda la Argentina”.
Ianantuony destacó avances en infraestructura, seguridad vial y deporte en General Alvarado
El intendente de General Alvarado informó sobre el progreso de la Planta de Papa en Miramar, la entrega de cascos para trabajadores de delivery en Otamendi, la refacción del Club Sudamérica y el mantenimiento del parquet en el Polideportivo Municipal.
Coronel Suárez: se inauguró la Posta Rural del CPR en Peralta y Santa María se prepara para sus Fiestas Patronales
El intendente Ricardo Moccero participó de la apertura de la Posta Rural del CPR en Peralta y junto a la comunidad de Santa María invitó a los festejos patronales del próximo 14 de septiembre.
De Jesús: "Es una forma de censura, vergonzosa y repudiable"
El intendente del partido de La Costa, Juan de Jesús, pidió no naturalizar "la persecución del gobierno nacional a periodistas".
"No puede ser que los argentinos crean que hay que pasarla mal para poder estar bien"
La intendenta de Quilmes y candidata a 3ª Diputada Provincial de Fuerza Patria, Mayra Mendoza, encabezó un encuentro con fiscales que participarán de las elecciones del domingo.
Entre encuestas adversas y escándalos, Milei llega debilitado al cierre en Moreno
La Libertad Avanza enfrenta su semana más difícil en la provincia de Buenos Aires: riesgo de derrota, audios polémicos y tensiones por la organización del acto en Moreno.
Encuesta caliente en PBA: una fuerza toma clara ventaja
Una nueva encuesta genera revuelo en el cierre de campaña: la pelea en la Provincia se define por detalles. Mirá qué fuerza toma ventaja y todos los números.
¿Quién gana hoy las elecciones en Provincia según la última encuesta?
La última encuesta en Provincia de Buenos Aires muestra un datos que se cada vez toma más fuerza entre las preferencias. Descubrí los datos más impactantes.