La intendenta de Quilmes y candidata a 3ª Diputada Provincial de Fuerza Patria por la Tercera sección electoral, Mayra Mendoza, encabezó un encuentro con las y los fiscales del espacio que el domingo participarán en el acto eleccionario.

“Este voto, este paso que vamos a dar el 7 de septiembre es importante, como también el del 26 de octubre. Y ustedes son los que van a garantizar que cuidemos cada voto en cada escuela. Y garantizar que la participación sea lo más alta posible y que ese casi 57% de nuestra población que le dijo que no a Milei en el balotaje del 2023, sea más, lo tenemos que poder superar”, señaló Mayra.

“Y no alcanza solamente con llegar al 7 de septiembre haciendo que esa boleta que lleva a Ceci Soler, nuestra primera candidata a Concejala, haga reventar las urnas manifestándole a Milei que esto no va más y qué hay una posibilidad de hacer las cosas distintas. Es repetir esto el 26 de octubre y sobre todo, es a partir del 27 de octubre en adelante hasta el 2027 y no parar un día de militar hasta poner otro presidente u otra presidenta en Casa Rosada, que nos permita saber qué va a pelear por lo que nos corresponde como país y para la vida de todos y de todas”, enfatizó.

Mayra apuntó contra "el círculo de violentos"

“No puede ser que los argentinos y las argentinas realmente crean que hay que pasarla mal para poder estar bien. Te quiere convencer un círculo de violentos que algo así tiene que suceder en tu vida. Uno tiene que estar cada día con más ganas de pelearla por vivir. No sobreviviendo y cada vez con más problemas de salud mental, más individualizado, más egoísta. Eso no es una posibilidad de un camino de reconstrucción de un horizonte y un norte que el país necesita para volver a tener un pueblo que pueda vivir como nos merecemos, con dignidad y con felicidad”, dijo la mandamás.

Pidió la libertad de CFK

“Cristina tiene que estar libre porque es inocente y no vamos a ver ese derecho que hoy le están negando a estar en libertad, a ser candidata y a estar entre nosotros. Hay que militar incansablemente y como dije, en el 2027 poner otro hombre u otra mujer en la casa de gobierno, uno que no esté pidiendo coima y robándole a los discapacitados, sino que esté trabajando en la recuperación de la Argentina y en la dignidad del pueblo argentino”, finalizó.