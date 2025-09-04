Axel Kicillof encara este jueves el cierre de campaña de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, con una serie de actividades estratégicas en municipios clave. La jornada incluye visitas a Merlo, Lomas de Zamora y La Plata, buscando reforzar la presencia del peronismo en las secciones con mayor peso electoral.

En Merlo, Kicillof participará de la 7° Edición de la Expo de la Industria y la Producción “Hecho en Merlo, Hecho con orgullo”, junto al intendente Gustavo Menéndez. Más tarde, recorrerá Lomas de Zamora con el jefe comunal Federico Otermín, visitando una escuela especial y compartiendo una charla con la comunidad educativa.

El cierre formal de la campaña será en la capital bonaerense, donde se retomará la estrategia de contacto directo con vecinos a través de charlas y “mateadas”, un formato que el gobernador ha utilizado en las elecciones de 2019 y 2023.

La actividad se desarrollará desde las 17 en la Plaza Malvinas Argentinas, con la participación del intendente Julio Alak, militantes y vecinos. Allí estarán presentes los candidatos de la alianza por el distrito, entre ellos Ariel Anchaco, Lucía Iáñez y Juan Malpeli.

Reaparición de Massa y apoyo al peronismo

La campaña de Kicillof contó también con la presencia de Sergio Massa, líder del Frente Renovador, quien acompañó a los candidatos de Fuerza Patria en distintos distritos. En Tigre, la interacción entre ambos dirigentes incluyó un gesto de reconocimiento público: “Uno de los más grandes artífices de la unidad que hoy se expresa en la boleta de Fuerza Patria es Sergio Massa”, dijo el gobernador.

El exministro se mostró emocionado y manifestó su confianza en la posibilidad de que el peronismo logre un buen desempeño el 7 de septiembre. Su participación estuvo centrada en respaldar a los candidatos locales, dejando la atención mediática en los protagonistas de la contienda provincial.

Críticas a la oposición y mensaje a la militancia

En San Martín, Kicillof cuestionó duramente a la gestión de Javier Milei y llamó a votar por Fuerza Patria: “Cuando a uno le toca ser oposición, parece más difícil. ¿Cómo se gana una elección cuando se es oposición? caminando, caminando y caminando. Quiero un aplauso para la militancia territorial, para la dirigencia que se arremanga, que traza un plan y lo cumple”, sostuvo.

En el club El Progreso de Benavídez, ante 500 personas entre militantes, sindicalistas y empresarios pyme, el gobernador remarcó: “La única boleta que le puede poner freno a Milei en Tigre es la de Fuerza Patria. Estamos ante el momento de la verdad, tenemos una oportunidad enorme”.

Preparativos finales y estrategia electoral

El peronismo concentró sus esfuerzos en las secciones Primera, Tercera y Octava, que reúnen más de 10,7 millones de electores. Según fuentes oficiales, los candidatos encabezados por Gabriel Katopodis y Verónica Magario buscan consolidar un buen desempeño en estas regiones clave.

Los distritos de Merlo y Lomas de Zamora serán visitados sin actos tradicionales de arenga; el objetivo será reforzar vínculos con industriales, PyMEs, emprendedores y la comunidad educativa, evitando que los problemas de seguridad o la tensión política desvíen la atención de la campaña.

Kicillof busca cerrar así una campaña marcada por la presencia territorial del peronismo y el respaldo a Fuerza Patria, destacando la unidad interna y la cercanía con los vecinos, en un sprint final antes de las elecciones provinciales.