Guerrera: "Massa entendió como nadie que la unidad del campo popular era más que necesaria"
El titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, destacó las palabras de elogio que tuvo Axel Kicillof para con Sergio Massa.Legislativas04 de septiembre de 2025Soledad Castellano
En el marco de las elecciones legislativas que se llevarán en la provincia de Buenos Aires el próximo domingo 7 de septiembre, el gobernador bonaerense Axel Kicillof cerró la campaña en el municipio de Tigre. Estuvo acompañado por el excandidato a presidente Sergio Massa y otro grupo de dirigentes de Fuerza Patria.
En un momento del acto, Kicillof elogió al excandidato presidencial: “Quiero rendir un homenaje y un reconocimiento a la generosidad política, a la comprensión de la etapa. Nos decían: ‘No se peleen, vayan juntos’. Uno de los más importantes artífices de la unidad que hoy se expresa en la boleta de Fuerza Patria es Sergio Massa", aseguró.
Alexis Guerrera destacó las palabras de Kicillof
Desde X, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, comentó "Más que merecidas y justas estas palabras de Kicillof para alguien que, como nadie, entendió que la unidad del campo popular era más que necesaria".
"Gracias, hoy y siempre, Sergio Massa, por tu generosidad, por priorizar el sentido común, por ayudar a construir una alternativa política que le ponga límites a este gobierno", dijo Guerrera.
Y cerró "El 7 de septiembre, en el cuarto oscuro, hay que elegir la bandera argentina".
