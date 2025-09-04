–Intendente, este domingo la provincia de Buenos Aires tendrá elecciones desdobladas de las nacionales. ¿Qué lectura hace de esta decisión y cómo cree que impactará en la participación y en el resultado electoral?

La decisión tiene un motivo estrictamente instrumental y operativo. Si hubiéramos votado con dos urnas en el mismo colegio, la jornada se habría retrasado significativamente. De este modo, al hacerlo en instancias distintas, el proceso debería desarrollarse con mayor fluidez y sin contratiempos.

–¿Considera que el desdoblamiento electoral favoreció una mayor discusión sobre los temas locales durante la campaña?

Sí, creo que permitió una conversación un poco más localizada. Aunque en los últimos días la agenda estuvo muy monopolizada por los escándalos de corrupción que involucran al gobierno nacional, el desdoblamiento abrió un espacio importante para discutir cuestiones propias de la comunidad.

Lucas Ghi, junto a su hermano José María, primer candidato a concejal de Fuerza Patria.

–¿Por qué el vecino y la vecina de Morón deberían votar por la lista de Fuerza Patria?

La lista de Fuerza Patria en Morón nos permite, por un lado, ratificar un rumbo en nuestra ciudad en relación a una agenda de desarrollo e inclusión, con transformaciones que ya están en marcha y otras que forman parte de la planificación estratégica del distrito. Y, al mismo tiempo, es un canal para expresar el descontento con el rumbo que el gobierno de Milei ha decidido darle al país.







–¿Qué mensaje le deja al vecino que todavía está indeciso de cara al domingo?

Desde nuestro espacio, tanto el gobernador Axel Kicillof en el plano provincial como nosotros a nivel local, hemos hecho los esfuerzos necesarios para que la sociedad renueve la confianza y siga apostando por este proyecto.