Entrevista GLP. Ghi, sobre las elecciones en Morón: “Queremos que la comunidad renueve la confianza en este proyecto”

El intendente aseguró que la lista de Fuerza Patria expresa tanto la continuidad de las transformaciones locales como el rechazo al rumbo elegido por el presidente Javier Milei.

Videos - Entrevistas04 de septiembre de 2025Mariana PortillaMariana Portilla
Lucas Ghi, intendente de Morón
Lucas Ghi, intendente de Morón

–Intendente, este domingo la provincia de Buenos Aires tendrá elecciones desdobladas de las nacionales. ¿Qué lectura hace de esta decisión y cómo cree que impactará en la participación y en el resultado electoral?

La decisión tiene un motivo estrictamente instrumental y operativo. Si hubiéramos votado con dos urnas en el mismo colegio, la jornada se habría retrasado significativamente. De este modo, al hacerlo en instancias distintas, el proceso debería desarrollarse con mayor fluidez y sin contratiempos.

Luciano Bugallo, diputado de la Coalición CívicaEntrevista GLP. Bugallo: “Los bonaerenses necesitan una oposición seria, no simios levantamanos”

–¿Considera que el desdoblamiento electoral favoreció una mayor discusión sobre los temas locales durante la campaña?

Sí, creo que permitió una conversación un poco más localizada. Aunque en los últimos días la agenda estuvo muy monopolizada por los escándalos de corrupción que involucran al gobierno nacional, el desdoblamiento abrió un espacio importante para discutir cuestiones propias de la comunidad. 

Lucas y José María GhiLucas Ghi, junto a su hermano José María, primer candidato a concejal de Fuerza Patria.

–¿Por qué el vecino y la vecina de Morón deberían votar por la lista de Fuerza Patria?

La lista de Fuerza Patria en Morón nos permite, por un lado, ratificar un rumbo en nuestra ciudad en relación a una agenda de desarrollo e inclusión, con transformaciones que ya están en marcha y otras que forman parte de la planificación estratégica del distrito. Y, al mismo tiempo, es un canal para expresar el descontento con el rumbo que el gobierno de Milei ha decidido darle al país.

Carlos Bevilacqua, intendente de VillarinoEntrevista GLP: “Acción por Villarino demostró gestión y ahora apuesta a la renovación”, sostuvo Bevilacqua


 


–¿Qué mensaje le deja al vecino que todavía está indeciso de cara al domingo?

Desde nuestro espacio, tanto el gobernador Axel Kicillof en el plano provincial como nosotros a nivel local, hemos hecho los esfuerzos necesarios para que la sociedad renueve la confianza y siga apostando por este proyecto.

¿Creés que el resultado de estas elecciones legislativas va a modificar la política nacional?

Si, mucho

Poco

Nada

Te puede interesar
Luciano Bugallo, diputado de la Coalición Cívica

Entrevista GLP. Bugallo: “Los bonaerenses necesitan una oposición seria, no simios levantamanos”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas03 de septiembre de 2025

El diputado de la Coalición Cívica criticó los dichos de Sebastián Pareja, quien afirmó que para la lista de LLA se buscó “al Homo sapiens bonaerense” que defendiera las ideas de Milei, e instó a votar por una oposición capaz de poner límites reales al oficialismo, destacando a Somos BA frente a “la izquierda y los liberales truchos funcionales a Kicillof”.

Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado