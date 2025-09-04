Entrevista GLP. Ghi, sobre las elecciones en Morón: “Queremos que la comunidad renueve la confianza en este proyecto”
El intendente aseguró que la lista de Fuerza Patria expresa tanto la continuidad de las transformaciones locales como el rechazo al rumbo elegido por el presidente Javier Milei.Videos - Entrevistas04 de septiembre de 2025Mariana Portilla
–Intendente, este domingo la provincia de Buenos Aires tendrá elecciones desdobladas de las nacionales. ¿Qué lectura hace de esta decisión y cómo cree que impactará en la participación y en el resultado electoral?
La decisión tiene un motivo estrictamente instrumental y operativo. Si hubiéramos votado con dos urnas en el mismo colegio, la jornada se habría retrasado significativamente. De este modo, al hacerlo en instancias distintas, el proceso debería desarrollarse con mayor fluidez y sin contratiempos.
–¿Considera que el desdoblamiento electoral favoreció una mayor discusión sobre los temas locales durante la campaña?
Sí, creo que permitió una conversación un poco más localizada. Aunque en los últimos días la agenda estuvo muy monopolizada por los escándalos de corrupción que involucran al gobierno nacional, el desdoblamiento abrió un espacio importante para discutir cuestiones propias de la comunidad.
Lucas Ghi, junto a su hermano José María, primer candidato a concejal de Fuerza Patria.
–¿Por qué el vecino y la vecina de Morón deberían votar por la lista de Fuerza Patria?
La lista de Fuerza Patria en Morón nos permite, por un lado, ratificar un rumbo en nuestra ciudad en relación a una agenda de desarrollo e inclusión, con transformaciones que ya están en marcha y otras que forman parte de la planificación estratégica del distrito. Y, al mismo tiempo, es un canal para expresar el descontento con el rumbo que el gobierno de Milei ha decidido darle al país.
–¿Qué mensaje le deja al vecino que todavía está indeciso de cara al domingo?
Desde nuestro espacio, tanto el gobernador Axel Kicillof en el plano provincial como nosotros a nivel local, hemos hecho los esfuerzos necesarios para que la sociedad renueve la confianza y siga apostando por este proyecto.
Entrevista GLP. Barenghi en Bragado: “Confrontamos con un modelo que genera un sufrimiento enorme”
El intendente llamó a votar por la lista local de Fuerza Patria, destacando que prioriza “el trabajo, la salud y la educación pública”, frente a un modelo que busca cerrar el déficit fiscal “a costa de los que menos tienen”.
Entrevista GLP: “Acción por Villarino demostró gestión y ahora apuesta a la renovación”, sostuvo Bevilacqua
El intendente destacó el trabajo realizado por el vecinalismo en los últimos años y resaltó la presencia de candidatos jóvenes en la lista. Además, afirmó que el desdoblamiento electoral permitió concentrar la campaña en los problemas locales.
Entrevista GLP. Bugallo: “Los bonaerenses necesitan una oposición seria, no simios levantamanos”
El diputado de la Coalición Cívica criticó los dichos de Sebastián Pareja, quien afirmó que para la lista de LLA se buscó “al Homo sapiens bonaerense” que defendiera las ideas de Milei, e instó a votar por una oposición capaz de poner límites reales al oficialismo, destacando a Somos BA frente a “la izquierda y los liberales truchos funcionales a Kicillof”.
Entrevista GLP. Marini confía en el triunfo de Fuerza Patria en Benito Juárez y apunta a “las pocas propuestas de la oposición”
El intendente destacó la juventud y renovación de la lista local del peronismo, subrayó que "es importantísima la participación y apoyar la democracia" este domingo y afirmó que "el compromiso siempre es el mismo: trabajar para mejorar la calidad de vida al vecino".
Entre encuestas adversas y escándalos, Milei llega debilitado al cierre en Moreno
La Libertad Avanza enfrenta su semana más difícil en la provincia de Buenos Aires: riesgo de derrota, audios polémicos y tensiones por la organización del acto en Moreno.
Encuesta caliente en PBA: una fuerza toma clara ventaja
Una nueva encuesta genera revuelo en el cierre de campaña: la pelea en la Provincia se define por detalles. Mirá qué fuerza toma ventaja y todos los números.
¿Quién gana hoy las elecciones en Provincia según la última encuesta?
La última encuesta en Provincia de Buenos Aires muestra un datos que se cada vez toma más fuerza entre las preferencias. Descubrí los datos más impactantes.