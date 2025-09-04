Bugallo: "Es un razonamiento de idiotas"

El legislador de la CC/ARI apuntó contra la idea de que no votar a LLA es votar al kirchnerismo. "El domingo no se trata de mesías ni relatos", dijo.

Legislativas04 de septiembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

El diputado bonaerense de la CC/ARI, Luciano Bugallo, dejó un mensaje en sus redes de cara a las elecciones del 7 de septiembre: "El domingo NO se vota Gobernador ni Presidente. Por ende, es FALSO que si no votás a LLA, estás votando al kirchnerismo. Ese razonamiento es de idiotas y para idiotas. Literal".

Luciano Bugallo.

"Podés votar a quien quieras. Lo importante en la Provincia de Buenos Aires es que el PJ/kirchnerismo saque la menor cantidad de votos posibles y que el resto de las fuerzas realmente opositoras logre la mayor cantidad de bancas. Tan simple como eso", dijo el lelgislador.

Sergio Massa, emocionado tras el comentario de Axel Kicillof.Kicillof hizo llorar a Massa

"Hay tras opciones también que son liberales y republicanas en cada sección electoral, para que cada uno elija libremente de acuerdo a sus convicciones, sin mentiras ni falsos relatos", comentó Bugallo.

Desde X, acotó que "Lo importante es ir a votar y no votar kirchnerismo. Tomarse el tiempo de ver quién es quién en cada lista votable, para que no te metan el perro, ni ex kirchneristas en sus listas anti castas".

Y cerró "el domingo no se trata de mesías ni relatos, se trata de que cada voto valga para construir una verdadera oposición".

¿Creés que el resultado de estas elecciones legislativas va a modificar la política nacional?

Si, mucho

Poco

Nada

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado