Bugallo: "Es un razonamiento de idiotas"
El legislador de la CC/ARI apuntó contra la idea de que no votar a LLA es votar al kirchnerismo. "El domingo no se trata de mesías ni relatos", dijo.Legislativas04 de septiembre de 2025Soledad Castellano
El diputado bonaerense de la CC/ARI, Luciano Bugallo, dejó un mensaje en sus redes de cara a las elecciones del 7 de septiembre: "El domingo NO se vota Gobernador ni Presidente. Por ende, es FALSO que si no votás a LLA, estás votando al kirchnerismo. Ese razonamiento es de idiotas y para idiotas. Literal".
"Podés votar a quien quieras. Lo importante en la Provincia de Buenos Aires es que el PJ/kirchnerismo saque la menor cantidad de votos posibles y que el resto de las fuerzas realmente opositoras logre la mayor cantidad de bancas. Tan simple como eso", dijo el lelgislador.
"Hay tras opciones también que son liberales y republicanas en cada sección electoral, para que cada uno elija libremente de acuerdo a sus convicciones, sin mentiras ni falsos relatos", comentó Bugallo.
Desde X, acotó que "Lo importante es ir a votar y no votar kirchnerismo. Tomarse el tiempo de ver quién es quién en cada lista votable, para que no te metan el perro, ni ex kirchneristas en sus listas anti castas".
Y cerró "el domingo no se trata de mesías ni relatos, se trata de que cada voto valga para construir una verdadera oposición".
