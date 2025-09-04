De Jesús: "Es una forma de censura, vergonzosa y repudiable"
El intendente del partido de La Costa, Juan de Jesús, pidió no naturalizar "la persecución del gobierno nacional a periodistas".Municipales04 de septiembre de 2025Soledad Castellano
Los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, fueron invitados a exponer a la Comisión de Libertad de Expresión en Diputados. Ambos periodistas, que vienen llevando adelante la investigación sobre los casos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fueron objeto de medidas judiciales impulsadas por el Gobierno destinadas a impedir que difundieran audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Sobre este contexto se expresó en redes el intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús: "La libertad de expresión es la base de los derechos humanos y madre de la verdad".
"La persecución del Gobierno Nacional a periodistas para tapar la corrupción en discapacidad es una forma de censura, tan vergonzosa como repudiable. No dejemos que se naturalice", dijo en X.
