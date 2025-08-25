La Municipalidad de La Costa incorporó 10 camiones de alto porte para reforzar los servicios públicos en todo el distrito. La presentación se realizó en el predio del Natatorio de Mar del Tuyú y estuvo encabezada por el intendente Juan de Jesús, junto a la senadora provincial Gabriela Demaría, responsables de las Unidades de Gestión y trabajadores municipales.

“Es un día muy importante para el Partido de La Costa, poniendo en ejercicio una nueva flota de vehículos para cuidar nuestras ciudades, para ayudar en la limpieza y en los servicios que hacen al progreso y al desarrollo. Hoy que tanto se habla de ajustes fiscales, nosotros cuidamos muy bien el gasto público, porque lo invertimos en infraestructura, en salarios, en reparar escuelas y en reforzar la seguridad”, afirmó De Jesús.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Walter Natalizia, explicó que los nuevos camiones cuentan con cajas volcadoras y pueden adaptarse con equipamientos hidráulicos para múltiples tareas. “En este momento se van a utilizar para el relleno de calles de arena y tierra, y para los trabajos viales en todo el distrito. Además, reforzarán el trabajo de las delegaciones y el área vial”, detalló.

La senadora Gabriela Demaría resaltó que la inversión se realizó con fondos propios, en un contexto de restricciones nacionales: “Me siento muy orgullosa de cómo se optimizan los recursos públicos en el Partido de La Costa. Incorporar estos camiones significa contribuir a mantener ordenadas y limpias las ciudades, y al mismo tiempo se capacitó a los trabajadores para el manejo de esta nueva tecnología. Es un ejemplo de cómo la economía debe estar al servicio del bienestar de la comunidad”.

Esta incorporación se suma a otras medidas de fortalecimiento de los servicios públicos en el distrito, como la implementación de un turno tarde para limpieza de calles, el corte de pasto en veredas, la instalación de luminaria LED en barrios y diversas acciones para el mantenimiento urbano.

La Licenciatura en Enfermería ya es una realidad en La Costa

En paralelo, la gestión municipal concretó un convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para el dictado en el distrito del Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Enfermería.

La propuesta, impulsada por el intendente Juan de Jesús y acompañada por las áreas de Salud y Educación, tiene más de 80 inscriptos e inscriptas, en su mayoría egresados del Instituto 89 y trabajadores del sistema sanitario local. Las clases se dictan en la Escuela República Italiana de Santa Teresita, con modalidad híbrida (presencial quincenal y virtual), y una duración de dos años.

Jimena Valladares, directora de Enfermería y coordinadora académica, destacó: “Este ciclo significa jerarquizar el rol de la enfermería, incorporando nuevos conocimientos que permitirán a los profesionales acceder a la gestión, la administración y especializaciones. Además, impacta directamente en la calidad de atención dentro de nuestros hospitales”.

En la misma línea, la secretaria de Educación Amancay López señaló: “La posibilidad de que nuestros enfermeros y enfermeras se formen aquí, en su propia tierra, es un orgullo para todos los costeros. Es un paso enorme para fortalecer nuestro sistema de salud”.

Néstor Carril, secretario de Salud, y Angélica Fuentes, directora general de Promoción Educativa, remarcaron que esta política es fruto de la voluntad de acercar la universidad pública al Partido de La Costa, incluso en un escenario adverso para la educación superior en el país.

El intendente De Jesús ha insistido en que la formación de profesionales de la salud en el territorio es una condición fundamental para consolidar un sistema sanitario cercano, accesible y de calidad.

Servicios y educación: dos pilares de la gestión

La incorporación de los camiones y el inicio de la Licenciatura en Enfermería muestran una gestión que articula obras públicas, cuidado urbano y fortalecimiento educativo. En palabras de De Jesús, se trata de “invertir bien los recursos públicos” para que las políticas lleguen directamente a los vecinos.

En un escenario nacional marcado por recortes, La Costa avanza en la mejora de los servicios básicos y en ampliar el acceso a la educación superior, dos ejes centrales para garantizar igualdad de oportunidades y calidad de vida a toda la comunidad.