El Gobierno agiliza entrega de DNI antes de la elección

Con la mira puesta en garantizar el derecho al voto, el Gobierno nacional anunció un operativo especial este fin de semana para entregar DNI en tiempo récord. Este sábado 6 y domingo 7 de septiembre, ciudadanos de la Capital Federal, el Gran Buenos Aires y distintas ciudades del país podrán acercarse a centros habilitados para retirar su documento.

Centros habilitados y horarios extendidos

Según informó el Ejecutivo, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) pondrá en marcha una atención especial en diversos puntos estratégicos. La medida busca asegurar que todas las personas que hayan tramitado su DNI recientemente puedan recibirlo a tiempo para participar en las elecciones bonaerenses del domingo.

“Queremos que nadie se quede sin votar por no tener el documento en la mano. Por eso estamos habilitando centros con horarios extendidos durante todo el fin de semana”, indicaron fuentes del Gobierno.

Los operativos especiales se desplegarán en shoppings, estaciones de tren, unidades móviles y sedes fijas del RENAPER. Además, en algunas localidades habrá delivery de DNI mediante operativos territoriales.

Cómo saber si tu DNI ya está disponible

Quienes estén esperando su documento pueden consultar el estado de su trámite en la web del RENAPER o acercarse directamente al centro de documentación más cercano. También se puede consultar por WhatsApp al canal oficial del Ministerio del Interior.

La prioridad será para quienes hayan realizado la renovación o el duplicado en las últimas semanas y aún no lo hayan recibido por correo.

Elecciones: qué se vota este domingo en Provincia

Este 7 de septiembre se llevará a cabo una elección clave en la provincia de Buenos Aires, que definirá autoridades locales en más de 100 municipios. Por eso, el operativo DNI cobra una importancia central: el objetivo es que ningún ciudadano se quede afuera del cuarto oscuro por un trámite burocrático.

Desde el Gobierno aseguraron que la medida es parte de una política de inclusión electoral y de acceso a la identidad, pilares que consideran fundamentales en el marco democrático.