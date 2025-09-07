El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió su sufragio este domingo en la escuela de 4 y 51 de La Plata y luego brindó una conferencia de prensa en el Teatro Metro, ubicado a media cuadra del establecimiento. Durante su recorrido saludó a todas las autoridades de mesa presentes y en conferencia de prensa se emocionó al mencionar que es la primera elección de su hijo, León.

Jornada electoral en la provincia

Kicillof describió la jornada como positiva: "Se está votando bien, en un día que nos sonríe, un hermoso día para que se exprese el pueblo de la provincia de Buenos Aires, y para que lo haga a conciencia. Es una elección muy importante."

Respecto a su hijo, señaló: "Hoy por primera vez vota mi hijo mayor, León. Todavía no ha votado. Probablemente lo haga después. Es un acto familiar."

El gobernador también mencionó su agenda para el resto del día: "Después almorzaremos y luego algunos amigos vendrán a esperar, para después ir al bunker en La Plata. Esta es una elección importante, con mucha expectativa, sobre todo en la calidad del gobernador, con la responsabilidad de organizar el comicio, esta vez solo provincial. Desde ayer estamos al pendiente del operativo, del despliegue, de la entrega de urnas y de las autoridades de mesa, siguiendo los reportes minuto a minuto con Carlos Bianco, el Ministro de Gobierno y Javier Alonso, Ministro de Seguridad, asegurando que los comicios se hagan con total tranquilidad."

El voto como acto democrático

Consultado sobre el impacto de los acontecimientos recientes en los resultados, Kicillof afirmó: "El voto es el acto sagrado de la democracia, el acto más importante de la democracia, donde cada uno y cada una vale igual. Es el momento de mayor vínculo entre la ciudadanía y quienes gobernamos, así que esperando que todos voten a conciencia."

Y añadió: "Obviamente creo que es una elección muy importante. Lo primero que gana es la democracia, porque en la vida argentina hubo épocas donde no era posible votar. Llamo a todo el pueblo de la provincia, sin distinciones, a que se exprese hoy en las urnas y después esperar los resultados para ver qué dice el pueblo de la provincia de Buenos Aires."

Balance de responsabilidad y alcance de la elección

Ante la consulta sobre quién se juega más en la elección y sobre un proyecto para eliminar la veda electoral, Kicillof sostuvo: "Nos jugamos todos. Diecisiete millones de bonaerenses se juegan hoy cómo sigue esta historia. En las urnas se expresa preferencias y también la vocación de un futuro que se desea. El gobierno tiene que escuchar a las urnas. Sobre el proyecto, no tengo conocimiento así que tampoco una opinión."

Sobre el impacto político de los resultados, Kicillof respondió: "Es una elección muy importante. Cada proceso electoral y sus resultados tienen efectos de todo tipo. Tenemos una democracia que tiene su momento culminante en el voto. Los que salimos elegidos llevamos adelante un mandato. Este es el momento de la verdad, esperando que se desarrolle pacíficamente y todos escuchen el resultado de las urnas."

Lectura de los resultados y la interpretación de los votos

Sobre cómo analizará los resultados por secciones electorales. Kicillof explicó: "Como toda elección, se mira quién tuvo más votos. Cada jurisdicción expresa una preferencia. Además, se votan 135 municipios y los consejos deliberantes. Quien tenga más apoyo en cada municipio también tiene interés. Luego veremos la representatividad en concejos deliberantes y en la legislatura bonaerense. Esta elección requerirá interpretación, y la primera interpretación tiene que ver con lo que ocurre hoy en el país y los resultados de la política nacional. Siempre los gobiernos nacionales tienen responsabilidad que se mira en las urnas."