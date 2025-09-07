Espert votó y afirmó: “La democracia está en deuda con el país”
José Luis Espert votó y dijo: “La democracia está vigente, pero tiene una deuda con la Argentina”. Pidió más participación y habló del deterioro nacional.Política07 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El diputado nacional y candidato a renovar su banca por La Libertad Avanza, José Luis Espert, votó este domingo pasadas las 11 de la mañana y destacó el valor simbólico de la jornada. En diálogo con los medios, aseguró: “La democracia está vigente, sana y fuerte”, aunque advirtió que “tiene una deuda con la Argentina”.
A 42 años de la recuperación democrática en Argentina, Espert remarcó el valor de seguir eligiendo en las urnas: “Para mí es un día especial. Hace casi 42 años que recuperamos la democracia, y esta es mi votación número 21. La primera fue cuando tenía 21 años, así que es una coincidencia emotiva”.
El economista y legislador subrayó que la única vía para construir una sociedad razonable es la democracia, pero no dejó pasar su crítica al desempeño del sistema: “La democracia está en deuda con la sociedad argentina, porque al país no le ha ido bien. No solo en democracia, el país viene en deterioro importante en los últimos 100 años”.
Sobre el futuro político y su rol en estas elecciones
Consultado sobre si este proceso electoral lo perfila como posible gobernador, Espert evitó definiciones, recordando que rige la veda electoral. Sin embargo, volvió a insistir en la importancia de la jornada: “Es importante volver a votar y que la democracia siga vigente. Ojalá concurra la mayor cantidad de gente, porque cuanto más votamos, más fuerte es la democracia”.
Mensaje al electorado: calma y compromiso
Finalmente, Espert hizo un llamado a la ciudadanía a participar con tranquilidad y convicción: “Vemos bien al Gobierno. Vamos a ver qué pasa hoy. Lo tomaremos con mucha calma”. La frase sintetiza el tono con el que el espacio libertario transita este domingo clave para su consolidación electoral en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional.
