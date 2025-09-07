Mayra Mendoza votó en Quilmes: "Hay que involucrarse y participar, nadie se salva solo"

Detienen a fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas de Fuerza Patria
La intendenta y candidata a diputada animó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto en las elecciones bonaerenses 2025: "Es un día para vivir en familia".Política07 de septiembre de 2025Pamela Orellana
La intendenta de Quilmes y candidata a tercera diputada provincial por la Tercera Sección Electoral, Mayra Mendoza, emitió su voto este domingo en la Escuela Primaria Nº 52, ubicada en Minuto 4803 esquina Ecuador, en Ezpeleta. Durante la jornada, la jefa comunal llamó a la ciudadanía a participar activamente de las elecciones legislativas bonaerenses 2025.
"La expectativa que tenemos es que la gente participe, que hoy los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires elijan, que nadie se quede enojado o frustrado en casa, sino que hagamos valer nuestro derecho a ejercer el voto, a elegir nuestros representantes. Es una jornada democrática, y además nos acompaña un clima hermoso, es un día para vivir en familia, yo así lo estoy viviendo, y eso es lo que nosotros queremos hoy transmitir", señaló Mendoza minutos antes de ejercer su derecho cívico.
La candidata enfatizó la importancia de la participación colectiva: "Una apela siempre como militante política para que la sociedad se organice, participe y se involucre. Primero porque creo que los problemas siempre tienen una resolución o una salida colectiva y que ‘nadie se salva solo’, como lo dijo El Eternauta. Entonces hay que involucrarse, hay que participar, y también fortalecer nuestra democracia, lo que tanto nos costó a todos y a todas: que desde el lugar que nos toque, tenemos que buscar la forma de que esté más fuerte porque así tenemos una Argentina más fortalecida".
Mendoza destacó que el voto es una herramienta clave para garantizar la democracia y construir soluciones colectivas. Su llamado al compromiso ciudadano subraya la centralidad de la participación en el fortalecimiento institucional y en la búsqueda de respuestas a los desafíos locales y provinciales.
