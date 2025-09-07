Detienen a fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas de Fuerza Patria
Fiscal de La Libertad Avanza fue detenido por robar boletas de Fuerza Patria en Malvinas Argentinas. La Policía y la Justicia electoral actuaron inmediatamente.
Con custodia y escoltada por militantes, la secretaria General de la Presidencia fue breve con la prensa y evitó responder sobre el escándalo en la ANDIS.Política07 de septiembre de 2025Pamela Orellana
En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, emitió su voto este domingo en el Instituto Pedro Coveda de Vicente López.
"La gente tiene que ir a votar", fue la escueta frase que pronunció mientras aguardaba en la fila para ingresar al cuarto oscuro.
También remarcó que “esta jornada electoral es importante” y, corrigió a un periodista, aclarando: “No soy candidata a ningún cargo en estas elecciones bonaerenses”.
La hermana del presidente Javier Milei evitó responder sobre la investigación judicial que la involucra tras la filtración de audios vinculados a presuntas coimas en la ANDIS. Tampoco habló sobre las grabaciones difundidas desde Casa Rosada, cuya filtración expuso fallas de seguridad en el ámbito presidencial.
Karina Milei estuvo acompañada por militantes y guardias que limitaron el acceso de los periodistas. Al retirarse por Avenida del Libertador, fue escoltada en medio de cánticos.
En la puerta del colegio electoral, la tensión también se reflejó en el padrón: alguien escribió “3%”, en alusión al audio de Diego Spagnuolo que hablaba de ese supuesto porcentaje que los laboratorios debían entregar.
Tras votar, la funcionaria regresó a su domicilio en Vicente López, a pocas cuadras del establecimiento, sin dar más declaraciones.
Fiscal de La Libertad Avanza fue detenido por robar boletas de Fuerza Patria en Malvinas Argentinas. La Policía y la Justicia electoral actuaron inmediatamente.
En La Plata, Francisco Adorni fue escrachado por un joven con un billete y una ironía filosa: “Esto es para Karina, el 3%”. Todo quedó grabado.
El líder del Frente Renovador Sergio Massa llamó a los bonaerenses a ir a las urnas: “El voto es la mejor herramienta para consolidar el camino”.
Lilia Lemoine se cruzó con periodistas tras ser consultada por los audios que complican a Karina Milei. Mirá lo que pasó en plena jornada electoral.
La última encuesta en Provincia de Buenos Aires muestra un datos que se cada vez toma más fuerza entre las preferencias. Descubrí los datos más impactantes.
Con un peronismo fuerte en el conurbano, la Provincia vota este domingo con un escenario en donde más de la mitad de los electores aún no definió su voto.
Todo lo que necesitás saber sobre las 8 secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires: función, municipios y cómo impacta tu voto este 7 de septiembre.