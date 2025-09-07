En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, emitió su voto este domingo en el Instituto Pedro Coveda de Vicente López.

"La gente tiene que ir a votar", fue la escueta frase que pronunció mientras aguardaba en la fila para ingresar al cuarto oscuro.

También remarcó que “esta jornada electoral es importante” y, corrigió a un periodista, aclarando: “No soy candidata a ningún cargo en estas elecciones bonaerenses”.

Silencio ante el escándalo

La hermana del presidente Javier Milei evitó responder sobre la investigación judicial que la involucra tras la filtración de audios vinculados a presuntas coimas en la ANDIS. Tampoco habló sobre las grabaciones difundidas desde Casa Rosada, cuya filtración expuso fallas de seguridad en el ámbito presidencial.

Una votación con fuerte custodia

Karina Milei estuvo acompañada por militantes y guardias que limitaron el acceso de los periodistas. Al retirarse por Avenida del Libertador, fue escoltada en medio de cánticos.

En la puerta del colegio electoral, la tensión también se reflejó en el padrón: alguien escribió “3%”, en alusión al audio de Diego Spagnuolo que hablaba de ese supuesto porcentaje que los laboratorios debían entregar.

Tras votar, la funcionaria regresó a su domicilio en Vicente López, a pocas cuadras del establecimiento, sin dar más declaraciones.