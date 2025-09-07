Massa votó en Tigre y pidió a los bonaerenses “que participen por sus sueños y su esperanza”

Sergio Massa, líder del Frente Renovador, ex ministro de Economía y excandidato presidencial en 2023, votó este domingo al mediodía en la Escuela Primaria N°19 de Tigre. Tras emitir su sufragio, habló con la prensa, instó a la participación ciudadana y dejó varias definiciones políticas.

“El ejercicio del voto es la mejor herramienta que tenemos para consolidar el camino que pretendemos para el país. No importa a quién voten, que vayan y voten”, expresó.

Jornada electoral

Massa calificó como “muy ordenado” el inicio de los comicios y destacó la apertura de mesas en los 135 municipios bonaerenses. “Eso muestra que la sociedad tiene vocación de participación y es muy bueno”, señaló. Según remarcó, la concurrencia de votantes superaba el 30% en horas del mediodía.

Si bien reconoció demoras en algunos distritos, subrayó que, por la magnitud del padrón bonaerense —que representa casi un 39% del nacional—, el desarrollo de la jornada fue positivo. “A las 6 de la tarde vamos a tener un resultado que refleje los sueños y el deseo de cada uno de los que viven en la provincia”, aseguró.

Reflexiones políticas

Consultado sobre cómo vivía la elección sin ser candidato, respondió entre risas: “Un poco de alivio, de las últimas 15 elecciones fui candidato en 11”. Ante la posibilidad de postularse para las elecciones nacionales del 26 de octubre, dijo que “todavía no” lo definió, aunque deslizó que “seguramente” hablará con Cristina Kirchner al respecto.

También anticipó que acompañará a Sebastián Rovira de Tigre, candidato local a quien elogió por “un trabajo increíble en 40 días” y luego se trasladará a La Plata para seguir la elección provincial.

Balance personal y político

Sobre la emoción que mostró en el cierre de campaña junto a Axel Kicillof, afirmó: “Me emocionó la generosidad”, y recordó que vivió ese proceso atravesado por la internación de su padre y las negociaciones de listas. “Elegí ayudar, construir fortaleza alrededor de aquello en lo que creo, y que te reconozcan es emocionante”.

Consultado por la mirada internacional sobre el país, respondió: “Te imaginarás cómo nos ven, basta con ver el resumen de las noticias internacionales. Pero la Argentina es mucho más que cualquiera de nosotros, es un país maravilloso con capital humano, talento y recursos naturales”.

Mirada hacia octubre

Sobre lo que dejan estas elecciones para el oficialismo y la oposición, consideró que, para el Gobierno nacional, el desafío es “demostrar que tiene un programa más allá del resultado electoral”. En cuanto a la oposición, señaló que la jornada representa “la oportunidad de mostrar que hay un conjunto de la sociedad que cree en otro modelo de país”.

Finalmente, Massa reveló que planeaba pasar la noche en familia, acompañando a su esposa, Malena Galmarini, candidata a senadora provincial, y agregó: “Acompañar y ayudar sin protagonizar también está bien. La política no tiene personas indispensables, las ideas y proyectos de país son los que trascienden”.