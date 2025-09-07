Lilia Lemoine se cruzó con periodistas tras una consulta sobre Karina Milei
Lilia Lemoine se cruzó con periodistas tras ser consultada por los audios que complican a Karina Milei. Mirá lo que pasó en plena jornada electoral.Política07 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Un momento de alta tensión se vivió este domingo electoral en Vicente López, cuando la diputada nacional por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, protagonizó un fuerte cruce con la prensa al momento de emitir su voto.
La dirigente libertaria se acercó al establecimiento designado, pero todo cambió cuando fue abordada por periodistas para consultarla sobre los polémicos audios que involucran a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura clave del gobierno.
Lemoine, molesta: “¡No me atosiguen!”
Según testigos, Lemoine se mostró visiblemente incómoda con la presencia de medios y, ante una pregunta puntual referida a la situación de Karina Milei, respondió con tono alterado y gestos de enojo.
“¡No me atosiguen! ¡No me siento cómoda con esto!”, habría gritado la diputada, alejándose del grupo de cronistas mientras amenazaba verbalmente a uno de ellos. El momento generó revuelo entre los presentes, y si bien no pasó a mayores, dejó expuesta la tensión que atraviesa parte del oficialismo en medio de las elecciones legislativas.
El trasfondo: los audios que incomodan al oficialismo
La pregunta que detonó la reacción de Lemoine refería a los recientes audios que salieron a la luz, en los que se menciona de forma directa a Karina Milei en maniobras que algunos sectores opositores ya tildaron de “irregulares”. Aunque no hubo confirmación oficial de su autenticidad, el tema generó incomodidad dentro de La Libertad Avanza.
Hasta el momento, Lemoine no realizó declaraciones públicas formales sobre el incidente, ni sobre los audios en cuestión.
Qué hizo después de votar
Tras el incidente, Lemoine optó por retirarse rápidamente del lugar sin responder más preguntas. Su equipo de comunicación no emitió ningún comunicado hasta el cierre de esta nota.
