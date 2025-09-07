Mal momento para Francisco Adorni en su votación en La Plata
En La Plata, Francisco Adorni fue escrachado por un joven con un billete y una ironía filosa: “Esto es para Karina, el 3%”. Todo quedó grabado.Política07 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Un incómodo momento vivió este domingo electoral el primer candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza en La Plata, Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, cuando fue increpado por un joven a la salida del Colegio Nacional Rafael Hernández, su lugar de votación.
Lo que parecía una simple selfie de un simpatizante se transformó en un escrache en vivo, grabado por el propio joven, quien sacó un billete de $1000 y lanzó una frase cargada de ironía: “Acá le dejo, para Karina el 3%. ¿Le parece?”.
El comentario hacía alusión directa al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se habría solicitado un “retorno” del 3% en contrataciones, involucrando indirectamente al entorno de Karina Milei.
El video se viralizó y expuso el malestar social
El hecho fue grabado y difundido en redes, donde rápidamente se volvió viral. En las imágenes se puede ver a Adorni sorprendido por el comentario, sin emitir respuesta, mientras el joven se retiraba del lugar sin que interviniera personal de seguridad.
Minutos después, el autor del escrache habló con los medios y justificó su accionar: “Vine espontáneamente a reflejar una realidad. No pueden seguir impunes haciendo lo que quieren. Se meten siempre con los más débiles”, expresó, en clara referencia a los sectores afectados por los recortes en discapacidad.
Además, remarcó que eligió ese momento y lugar porque “el Colegio Nacional es un lugar con prestigio” y que “no se merecen que esta gente venga a votar acá”.
Jornada electoral con demoras en la mesa de Adorni
El episodio ocurrió durante una jornada electoral marcada por demoras en distintos puntos del país. Incluso, en la mesa de Francisco Adorni no había presidente designado al momento de su llegada, lo que retrasó el inicio de los comicios.
El candidato, que llevó facturas para las autoridades de mesa y fiscales, evitó hacer declaraciones políticas durante su paso por el colegio, manteniendo un perfil bajo hasta el momento del escrache.
Detienen a fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas de Fuerza Patria
Fiscal de La Libertad Avanza fue detenido por robar boletas de Fuerza Patria en Malvinas Argentinas. La Policía y la Justicia electoral actuaron inmediatamente.
Massa votó en Tigre y pidió a los bonaerenses “que participen por sus sueños y su esperanza”
El líder del Frente Renovador Sergio Massa llamó a los bonaerenses a ir a las urnas: “El voto es la mejor herramienta para consolidar el camino”.
Lilia Lemoine se cruzó con periodistas tras una consulta sobre Karina Milei
Lilia Lemoine se cruzó con periodistas tras ser consultada por los audios que complican a Karina Milei. Mirá lo que pasó en plena jornada electoral.
Malena Galmarini: “La crisis convirtió esta elección en algo nacional”
Malena Galmarini votó en Tigre y habló sin filtro: “La elección se nacionalizó por la crisis que atraviesa el país. Hay muy poca participación”.
¿Quién gana hoy las elecciones en Provincia según la última encuesta?
La última encuesta en Provincia de Buenos Aires muestra un datos que se cada vez toma más fuerza entre las preferencias. Descubrí los datos más impactantes.
Elecciones 2025: qué dice la última encuesta bonaerense
Con un peronismo fuerte en el conurbano, la Provincia vota este domingo con un escenario en donde más de la mitad de los electores aún no definió su voto.
Secciones electorales bonaerenses: qué rol cumplen y a cuál pertenece tu municipio
Todo lo que necesitás saber sobre las 8 secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires: función, municipios y cómo impacta tu voto este 7 de septiembre.