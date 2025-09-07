Mal momento para Francisco Adorni en su votación en La Plata

“El 3% para Karina”: escracharon a Francisco Adorni en su votación en La Plata

Un incómodo momento vivió este domingo electoral el primer candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza en La Plata, Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, cuando fue increpado por un joven a la salida del Colegio Nacional Rafael Hernández, su lugar de votación.

Lo que parecía una simple selfie de un simpatizante se transformó en un escrache en vivo, grabado por el propio joven, quien sacó un billete de $1000 y lanzó una frase cargada de ironía: “Acá le dejo, para Karina el 3%. ¿Le parece?”.

El comentario hacía alusión directa al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se habría solicitado un “retorno” del 3% en contrataciones, involucrando indirectamente al entorno de Karina Milei.

El video se viralizó y expuso el malestar social

El hecho fue grabado y difundido en redes, donde rápidamente se volvió viral. En las imágenes se puede ver a Adorni sorprendido por el comentario, sin emitir respuesta, mientras el joven se retiraba del lugar sin que interviniera personal de seguridad.

Minutos después, el autor del escrache habló con los medios y justificó su accionar: “Vine espontáneamente a reflejar una realidad. No pueden seguir impunes haciendo lo que quieren. Se meten siempre con los más débiles”, expresó, en clara referencia a los sectores afectados por los recortes en discapacidad.

Además, remarcó que eligió ese momento y lugar porque “el Colegio Nacional es un lugar con prestigio” y que “no se merecen que esta gente venga a votar acá”.

Jornada electoral con demoras en la mesa de Adorni

El episodio ocurrió durante una jornada electoral marcada por demoras en distintos puntos del país. Incluso, en la mesa de Francisco Adorni no había presidente designado al momento de su llegada, lo que retrasó el inicio de los comicios.

El candidato, que llevó facturas para las autoridades de mesa y fiscales, evitó hacer declaraciones políticas durante su paso por el colegio, manteniendo un perfil bajo hasta el momento del escrache.