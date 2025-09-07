Esta noche se darán a conocer los resultados de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires (PBA), y el mercado ya especula con tres posibles escenarios: una victoria del oficialismo, una derrota o un “empate técnico”.

Acciones, bonos y tasas de interés se presentan como los principales termómetros de la reacción inmediata a los comicios, que servirán también como antesala de las elecciones nacionales de octubre.

Qué esperar si el oficialismo arrasa

Según los analistas de Proficio Investment, un resultado favorable sería que la alianza LLA+PRO quede apenas 2 o 3 puntos detrás de los candidatos kirchneristas. Aunque consideran más probable una diferencia de entre 5 y 8 puntos, un escenario ajustado podría normalizar el mercado de bonos en pesos y provocar un descenso en las tasas tras meses de tensión.

“Este alivio en las tasas también podría favorecer la recuperación de la actividad, estancada en los últimos meses, dándole un mayor impulso al apoyo gubernamental. La presión dolarizadora podría aliviarse, aunque no parecería que el tipo de cambio tenga mucho espacio a la baja considerando que las herramientas, que el equipo económico tiene, son limitadas. Por otra parte, los soberanos hard dollar deberían al menos recuperar el terreno perdido en las últimas semanas”, explicaron.

Por su parte, Isabel Botta, product manager en Balanz Capital, afirmó que un triunfo amplio reforzaría la lectura de continuidad del programa económico: “Esto podría traducirse en una compresión del riesgo país y, en consecuencia, en una fuerte recuperación de los bonos soberanos, especialmente en los de mayor duration como el GD41. Si la curva convergiera a una TIR del 10%, por ejemplo, el impacto implicaría subas cercanas al 9% en los tramos cortos y de casi 20% en los largos. Al mismo tiempo, las acciones también tendrían espacio para rebotar, considerando que en términos de CCL acumulan una caída cercana al 30% en lo que va del año”.

En la misma línea, Lautaro Díaz, asesor financiero en Bull Market Brokers, sostuvo que “de llegar a ganar, lo que veríamos sería directamente un rally en bonos y acciones y muy probablemente una compresión en la curva de pesos dado que estaría implícita una victoria aplastante en octubre”.

Las consecuencias de una derrota

Un escenario de derrota fuerte de La Libertad Avanza tampoco se descarta. En ese caso, los analistas prevén reacciones inmediatas en los mercados.

Botta advirtió: “Una derrota clara del oficialismo probablemente genere una reacción inicial de cautela. En este escenario, se vería una mayor dolarización de carteras y preferencia por activos externos. La suba del riesgo país se trasladaría a una caída en los bonos soberanos. El mercado podría interpretar este desenlace como una pérdida de apoyo al programa económico actual, lo que elevaría la incertidumbre sobre la continuidad y sostenibilidad de las reformas”.

Para Proficio, un resultado adverso por más de 5 puntos llevaría al tipo de cambio a “testear la banda superior”, con tasas en pesos al alza y un impacto negativo en expectativas. El panorama más pesimista incluiría un dólar cercano a $1.460, tasas efectivas anuales arriba del 80%, riesgo país por encima de los 1.000 puntos y un Merval en dólares muy cerca de los 1.200 puntos.

El escenario del “empate técnico”

Un resultado ajustado también está sobre la mesa y podría interpretarse de forma favorable. Proficio lo definió como un “punto medio” con menor presión dolarizadora, ya que una derrota por menos de 5 puntos en PBA podría derivar en una victoria nacional en octubre.

Botta agregó que, tras retrocesos de entre 3% y 8% en bonos y de 15% en acciones durante el último mes, “un resultado de paridad abriría espacio para un rebote técnico y un recupero parcial de esas pérdidas, con variaciones de ±5% que deben leerse como movimientos normales y más cercanos a una estabilización que a un cambio estructural”.

Lo que vendrá después de las elecciones

Más allá del resultado, los analistas coinciden en que el Gobierno deberá encarar medidas económicas en el corto plazo.

“El Gobierno está obligado a un cambio de régimen monetario que le permita acumular reservas y asegurar los pagos de deuda, ya que para enero no se presentan problemas, pero el panorama es diferente cuando avanzamos en el año 2026. Anuncios de desregulaciones monetarias, mayores flexibilidades cambiarias y un cambio de régimen, que no significa eliminar las bandas de flotación, pero sí una intervención más agresiva por parte del Gobierno en la compra de dólares que al mismo tiempo le daría liquidez al sistema, permitiendo reducir las tasas reales de intereses”, explicó Gustavo Gardey, cofundador de Bull Road Investments.