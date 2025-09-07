Alak: "Hoy triunfó la voluntad de un pueblo que quiere un gobierno de unidad"

El intendente de la ciudad de La Plata, Julio Alak, se refirió a la elección legislativa.

"Celebramos que la elección legislativa realizada hoy en La Plata se desarrolló normalmente, con una ejemplar convivencia democrática de todas las fuerzas políticas", escribió Julio Alak, alcalde de La Plata, en su cuenta de X.

"Hoy triunfó la voluntad de un pueblo que quiere un gobierno de unidad, con obras que transforman, en un marco de transparencia, orden y solidaridad social", dijo el mandamás cuando los resultados indican una victoria de Fuerza Patria en Provincia.  

"Con humildad, convoco a todos los sectores a participar de un gran esfuerzo colectivo para realizar la inmensa tarea de reconstrucción que necesita la ciudad", pidió.

Alak acotó "Seguiremos haciendo obras para mejorar la calidad de vida de los platenses y continuar jerarquizando la capital de la Provincia de Buenos Aires".

