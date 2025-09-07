Alak: "Hoy triunfó la voluntad de un pueblo que quiere un gobierno de unidad"
El intendente de la ciudad de La Plata, Julio Alak, se refirió a la elección legislativa.Municipales07 de septiembre de 2025Soledad Castellano
"Celebramos que la elección legislativa realizada hoy en La Plata se desarrolló normalmente, con una ejemplar convivencia democrática de todas las fuerzas políticas", escribió Julio Alak, alcalde de La Plata, en su cuenta de X.
"Hoy triunfó la voluntad de un pueblo que quiere un gobierno de unidad, con obras que transforman, en un marco de transparencia, orden y solidaridad social", dijo el mandamás cuando los resultados indican una victoria de Fuerza Patria en Provincia.
"Con humildad, convoco a todos los sectores a participar de un gran esfuerzo colectivo para realizar la inmensa tarea de reconstrucción que necesita la ciudad", pidió.
Alak acotó "Seguiremos haciendo obras para mejorar la calidad de vida de los platenses y continuar jerarquizando la capital de la Provincia de Buenos Aires".
Federico Susbielles: "Tengo mucha confianza en el futuro de la ciudad, de la provincia y de nuestro país"
El intendente de Bahía Blanca dijo que la ciudadanía se ha expresado en la provincia con un claro y contundente triunfo del justicialismo. "En la ciudad, hemos realizado una buena elección y seguiremos trabajando con energía", comentó.
Achával se impuso con un aplastante triunfo en Pilar
Con un arrollador triunfo, el intendente de Pilar, Federico Achával, se impuso con un aplastante triunfo en Pilar con más del 60% de los votos. De esa manera, la lista de Fuerza Patria Pilar se consolidó como ganadora en el distrito con una contundente diferencia de 30 puntos frente a la lista de La Libertad Avanza.
Salto: Ricardo y Camilo Alessandro celebran un "contundente triunfo"
Enorme grupo de militantes y vecinos se congregó en la sede partidaria de la esquina de Moreno y Liniers para celebrar junto a los dirigentes Ricardo y Camilo Alessandro el resultado de las elecciones.
Mayra Mendoza: "La gente votó contra Milei. Fue la reacción a un gobierno nacional cruel y de ajuste"
La intendenta de Quilmes y diputada provincial electa, Mayra Mendoza, celebró este domingo el triunfo en las elecciones legislativas, a la vez que ponderó la victoria conseguida en el distrito.
¿Quién gana hoy las elecciones en Provincia según la última encuesta?
La última encuesta en Provincia de Buenos Aires muestra un datos que se cada vez toma más fuerza entre las preferencias. Descubrí los datos más impactantes.
Elecciones 2025: qué dice la última encuesta bonaerense
Con un peronismo fuerte en el conurbano, la Provincia vota este domingo con un escenario en donde más de la mitad de los electores aún no definió su voto.
Secciones electorales bonaerenses: qué rol cumplen y a cuál pertenece tu municipio
Todo lo que necesitás saber sobre las 8 secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires: función, municipios y cómo impacta tu voto este 7 de septiembre.