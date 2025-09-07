Federico Susbielles: "Tengo mucha confianza en el futuro de la ciudad, de la provincia y de nuestro país"

El intendente de Bahía Blanca se refirió al resultado de los comicios: "Deseo felicitar a Oscar Liberman y a Franca Grippo por los resultados obtenidos y a todos quienes a partir de Diciembre asumirán responsabilidades legislativas en la Cámara de Diputados y el Honorable Concejo Deliberante".

Y agregó "Un agradecimiento especial a cada bahiense que en forma pacífica se acercó a expresarse democráticamente este domingo, y a las autoridades de mesa, fiscales y efectivos por el ejemplar desarrollo de los comicios".

Por otro lado, dijo "Como lo he expresado reiteradamente en estas semanas, voy a convocar a todos los sectores a partir de la semana pŕoxima a trabajar en conjunto priorizando los intereses y la reconstrucción de Bahía Blanca, por sobre cualquier interés particular".

Y cerró "Tengo mucha confianza en el futuro de la ciudad, de la provincia y de nuestro país".