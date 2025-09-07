Federico Susbielles: "Tengo mucha confianza en el futuro de la ciudad, de la provincia y de nuestro país"
El intendente de Bahía Blanca dijo que la ciudadanía se ha expresado en la provincia con un claro y contundente triunfo del justicialismo. "En la ciudad, hemos realizado una buena elección y seguiremos trabajando con energía", comentó.Municipales07 de septiembre de 2025Soledad Castellano
El intendente de Bahía Blanca se refirió al resultado de los comicios: "Deseo felicitar a Oscar Liberman y a Franca Grippo por los resultados obtenidos y a todos quienes a partir de Diciembre asumirán responsabilidades legislativas en la Cámara de Diputados y el Honorable Concejo Deliberante".
Y agregó "Un agradecimiento especial a cada bahiense que en forma pacífica se acercó a expresarse democráticamente este domingo, y a las autoridades de mesa, fiscales y efectivos por el ejemplar desarrollo de los comicios".
Por otro lado, dijo "Como lo he expresado reiteradamente en estas semanas, voy a convocar a todos los sectores a partir de la semana pŕoxima a trabajar en conjunto priorizando los intereses y la reconstrucción de Bahía Blanca, por sobre cualquier interés particular".
Y cerró "Tengo mucha confianza en el futuro de la ciudad, de la provincia y de nuestro país".
