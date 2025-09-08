Somos Buenos Aires quedó tercera y se reaviva la interna radical
Conocé cuántas bancas logró cosechar la tercera vía en la Legislatura, cuáles fueron las primeras reacciones y cómo sigue la interna radical.Política08 de septiembre de 2025Pamela Orellana
Con el 98,96% de las mesas escrutadas y una participación del 60,98%, el peronismo se impuso en la provincia de Buenos Aires con el 47,28% de los votos. La Libertad Avanza quedó segunda con el 33,71% y Somos Buenos Aires, tercera fuerza con el 5,25% en las elecciones legislativas de este domingo 7 de septiembre.
Resultados en la Cuarta Sección
La Cuarta Sección Electoral, integrada por 19 municipios del norte y noroeste bonaerense, definió a sus siete representantes en el Senado provincial. Con el 99,91% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria logró el 40%, La Libertad Avanza el 30% y Somos el 19%.
De este modo, el reparto de bancas fue de tres para Fuerza Patria, dos para La Libertad Avanza y dos para Somos. Entre los electos se destacan el intendente de Junín, Pablo Petrecca, y Natalia Quintana.
En municipios como Florentino Ameghino, General Arenales, General Viamonte, General Villegas y Junín, Somos Buenos Aires se posicionó como segunda fuerza.
Diputados en la Sexta Sección
En la Sexta Sección, que abarca 22 municipios del interior provincial y tenía 672.483 electores habilitados (el 5% del padrón), se eligieron 11 diputados. Allí, Somos también se quedó con dos bancas. Los electos fueron Andrés De Leo, aliado de Elisa Carrió, y la radical Priscila Minnaard. En distritos como General Lamadrid, Pellegrini, Tres Lomas y Villarino, Somos fue segunda fuerza.
Discursos y agradecimientos
Tras los resultados, Andrés De Leo celebró en redes sociales: “GRACIAS!!! al equipo inquebrantable que me acompaña. A mi familia que es mi sostén. A los fiscales que cuidaron el voto. A los militantes anónimos que confiaron. A los que nos abrieron sus puertas para que nuestra propuesta pueda ser escuchada. GRACIAS!!!”.
Por su parte, Pablo Petrecca agradeció a los vecinos: “Gracias a los miles de vecinos de Junín y de la Cuarta Sección Electoral por confiar en Somos. Vamos a seguir trabajando con compromiso para construir una ciudad cada vez más próspera y una provincia que vuelva a crecer”, expresó.
El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, también envió su reconocimiento: “Felicitaciones a todos los bonaerenses que hoy se expresaron en las urnas. Mi especial reconocimiento a los candidatos y militantes de Somos Buenos Aires, que con convicción y entrega sostuvieron una alternativa política en un escenario electoral difícil y profundamente polarizado”, afirmó.
Balance en el búnker
En la noche del domingo, en el búnker de la costanera norte, Julio Zamora fue el único orador. El intendente de Tigre reconoció la derrota y el lugar de tercera fuerza, aunque con números menores a los esperados.
Las secciones donde se esperaba mayor respaldo, como la Primera y la Tercera, quedaron por detrás de la izquierda, lo que profundizó la desazón. A nivel general, el espacio consiguió dos diputados y dos senadores, además de tres legisladores de Hechos, el partido de los hermanos Passaglia.
La interna radical y el futuro
El resultado también reactivó tensiones en la UCR bonaerense. Mientras algunos dirigentes celebraron el triunfo de Maximiliano Abad en Mar del Plata con boleta corta, otros resaltaron el rol de Miguel Fernández en el armado que permitió la llegada de Quintana y Minnaard a la Legislatura.
Pese al escenario adverso, en Somos ratificaron la necesidad de sostener la opción de centro rumbo a 2027. Antes, deberán enfrentar otro desafío: las elecciones del 26 de octubre, con Florencio Randazzo a la cabeza de Provincias Unidas, en un intento de quebrar la polarización.
El peronismo ganó en secciones tras 20 años de derrotas
Fuerza Patria dio la nota y el batacazo en la Provincia derrotando a los libertarios en zonas agropecuarias donde el PJ no ganaba desde hace décadas.
Tras la derrota, Francos pide autocrítica y cambios urgentes
El jefe de Gabinete reconoció la derrota en Buenos Aires y admitió errores del Gobierno: “Podemos decir que la economía crece, pero no llega a la gente”.
Argentina elige nuevo Congreso el 26 de octubre: cómo será la votación con Boleta Única de Papel
Serán 127 las bancas en disputa en Diputados y 24 en el Senado, con la novedad de la Boleta Única de Papel como sistema de votación.
Petri bajo fuego tras un masivo voto al peronismo en el Ejército
Los militares se cansaron. Bronca en las Fuerzas Armadas: militares hartos de la gestión Luis Petri y Javier Milei votaron en masa a Fuerza Patria.
¿Quién gana hoy las elecciones en Provincia según la última encuesta?
La última encuesta en Provincia de Buenos Aires muestra un datos que se cada vez toma más fuerza entre las preferencias. Descubrí los datos más impactantes.
Elecciones 2025: qué dice la última encuesta bonaerense
Con un peronismo fuerte en el conurbano, la Provincia vota este domingo con un escenario en donde más de la mitad de los electores aún no definió su voto.
Secciones electorales bonaerenses: qué rol cumplen y a cuál pertenece tu municipio
Todo lo que necesitás saber sobre las 8 secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires: función, municipios y cómo impacta tu voto este 7 de septiembre.