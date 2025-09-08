Con el 98,96% de las mesas escrutadas y una participación del 60,98%, el peronismo se impuso en la provincia de Buenos Aires con el 47,28% de los votos. La Libertad Avanza quedó segunda con el 33,71% y Somos Buenos Aires, tercera fuerza con el 5,25% en las elecciones legislativas de este domingo 7 de septiembre.

Resultados en la Cuarta Sección

La Cuarta Sección Electoral, integrada por 19 municipios del norte y noroeste bonaerense, definió a sus siete representantes en el Senado provincial. Con el 99,91% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria logró el 40%, La Libertad Avanza el 30% y Somos el 19%.

De este modo, el reparto de bancas fue de tres para Fuerza Patria, dos para La Libertad Avanza y dos para Somos. Entre los electos se destacan el intendente de Junín, Pablo Petrecca, y Natalia Quintana.

En municipios como Florentino Ameghino, General Arenales, General Viamonte, General Villegas y Junín, Somos Buenos Aires se posicionó como segunda fuerza.

Diputados en la Sexta Sección

En la Sexta Sección, que abarca 22 municipios del interior provincial y tenía 672.483 electores habilitados (el 5% del padrón), se eligieron 11 diputados. Allí, Somos también se quedó con dos bancas. Los electos fueron Andrés De Leo, aliado de Elisa Carrió, y la radical Priscila Minnaard. En distritos como General Lamadrid, Pellegrini, Tres Lomas y Villarino, Somos fue segunda fuerza.

Discursos y agradecimientos

Tras los resultados, Andrés De Leo celebró en redes sociales: “GRACIAS!!! al equipo inquebrantable que me acompaña. A mi familia que es mi sostén. A los fiscales que cuidaron el voto. A los militantes anónimos que confiaron. A los que nos abrieron sus puertas para que nuestra propuesta pueda ser escuchada. GRACIAS!!!”.

Por su parte, Pablo Petrecca agradeció a los vecinos: “Gracias a los miles de vecinos de Junín y de la Cuarta Sección Electoral por confiar en Somos. Vamos a seguir trabajando con compromiso para construir una ciudad cada vez más próspera y una provincia que vuelva a crecer”, expresó.

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, también envió su reconocimiento: “Felicitaciones a todos los bonaerenses que hoy se expresaron en las urnas. Mi especial reconocimiento a los candidatos y militantes de Somos Buenos Aires, que con convicción y entrega sostuvieron una alternativa política en un escenario electoral difícil y profundamente polarizado”, afirmó.

Balance en el búnker

En la noche del domingo, en el búnker de la costanera norte, Julio Zamora fue el único orador. El intendente de Tigre reconoció la derrota y el lugar de tercera fuerza, aunque con números menores a los esperados.

Las secciones donde se esperaba mayor respaldo, como la Primera y la Tercera, quedaron por detrás de la izquierda, lo que profundizó la desazón. A nivel general, el espacio consiguió dos diputados y dos senadores, además de tres legisladores de Hechos, el partido de los hermanos Passaglia.

La interna radical y el futuro

El resultado también reactivó tensiones en la UCR bonaerense. Mientras algunos dirigentes celebraron el triunfo de Maximiliano Abad en Mar del Plata con boleta corta, otros resaltaron el rol de Miguel Fernández en el armado que permitió la llegada de Quintana y Minnaard a la Legislatura.

Pese al escenario adverso, en Somos ratificaron la necesidad de sostener la opción de centro rumbo a 2027. Antes, deberán enfrentar otro desafío: las elecciones del 26 de octubre, con Florencio Randazzo a la cabeza de Provincias Unidas, en un intento de quebrar la polarización.