Elecciones y dólar: JP Morgan pone en duda la estabilidad

JP Morgan pone en duda la estabilidad: elecciones adversas, tensión cambiaria y temor a una tormenta financiera

El último informe de Latin America Economic Research de JP Morgan arrojó un análisis demoledor sobre la coyuntura argentina. La contundente derrota del oficialismo en las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires —con una diferencia del 13,57%— no solo refleja un traspié político, sino que también instaló un nuevo escenario de riesgo financiero que preocupa a los inversores globales.

Según el banco de inversión, este resultado reduce drásticamente las chances del Gobierno de Javier Milei de lograr un desempeño favorable en las elecciones nacionales de octubre, y con ello, pone en jaque la continuidad de su agenda de reformas estructurales.

El peso bajo presión y la intervención del Tesoro

Los operadores cambiarios ya respondieron al nuevo escenario con marcada inquietud. El lunes, el Tesoro destinó una suma estimada en u$s 500 millones en una intervención de urgencia para contener al tipo de cambio, que se acercó peligrosamente a la parte alta de la banda cambiaria.

JP Morgan advierte que, a casi 50 días de las elecciones legislativas, la moneda local sigue siendo altamente vulnerable a una devaluación más agresiva. Si el dólar supera los $1.495,54 en octubre, el BCRA podría verse obligado a reducir las ya escasas reservas líquidas, actualmente estimadas en u$s 15.800 millones.

El ajuste fiscal, bajo la lupa del mercado

El informe sostiene que, pese a la adversidad electoral, el Gobierno mantendrá su estrategia de equilibrio fiscal, sustentada en tres pilares: disciplina presupuestaria, contención monetaria y régimen de tipo de cambio flotante dentro de bandas.

Sin embargo, JP Morgan desmitifica el “superávit fiscal” que exhibe la gestión Milei, al considerar que está sostenido artificialmente mediante deuda a descuento, cuyos costos reales se encuentran fuera de balance. Si las tasas reales actuales (2,4% mensual) se mantienen hasta noviembre, la carga financiera podría alcanzar el 0,4% del PBI, presionando fuertemente las cuentas públicas.

Un escenario de recesión y riesgo político creciente

El banco prevé que este entorno de alta incertidumbre —marcado por un riesgo político prolongado— afectará la actividad económica, dando paso a un escenario de recesión que podría extenderse más allá de fin de año.

Además, el informe plantea que, ante la falta de herramientas efectivas como la suba de tasas reales, la estrategia económica necesitará recalibrarse. Una posible devaluación podría volverse inevitable, buscando un tipo de cambio real más competitivo que mejore el superávit comercial y frene la demanda de divisas por parte de los hogares.

Reacciones del Gobierno y proyecciones a corto plazo

Frente a la derrota, el presidente Javier Milei declaró que los resultados exigen una "reevaluación profunda de la estrategia política" y se comprometió a realizar una autocrítica para evitar errores futuros.

JP Morgan especula que el Gobierno podría intensificar su discurso antikirchnerista como estrategia de campaña, pero advierte que, más allá del relato, la administración deberá tomar decisiones concretas para sostener su programa económico.

La entidad financiera concluye que el país transita un corredor estrecho, en el que convergen tres factores críticos: riesgo político, presión cambiaria y una deuda cuyo verdadero peso está camuflado en los márgenes contables.

¿Se viene la tormenta?

La gran incógnita ya no pasa solo por las urnas. El interrogante que desvela a los ahorristas y analistas es si el equipo económico logrará sostener la estabilidad sin que el mercado reaccione con una corrida o un ajuste abrupto.

En palabras del informe: “La calma actual podría ser apenas el preludio de una tormenta que todavía no se ha desatado”.