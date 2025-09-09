Denuncias de sobornos y fentanilo contaminado: diputados reclaman auditoría urgente
Diputados de distintos espacios elevaron un escrito para que se audite el funcionamiento de la ANDIS y los procesos de control sanitario, tras los casos de fentanilo contaminado y las denuncias de sobornos.Legislativas09 de septiembre de 2025Andrés Montero
Después de la salida de Diego Spagunuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un grupo de diputados nacionales de la oposición impulsó un pedido de auditoría. La nota fue dirigida a Miguel Pichetto, presidente de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, con el objetivo de que la Auditoría General de la Nación (AGN) investigue los contratos celebrados entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina.
Reclamo por el rol del Congreso
En el escrito, los legisladores manifestaron: “Consideramos que la gravedad de esta situación amerita una urgente intervención de este Congreso, en general, y de la comisión a su cargo en particular. El Poder Legislativo no puede mantenerse indiferente ante hechos graves y cuya magnitud no hemos terminado aún de conocer”.
Quiénes firmaron la nota
El pedido fue acompañado por dirigentes de distintos espacios opositores. Entre ellos, Pablo Juliano, Mariela Coletta, Danya Tavela, Marcela Coli, Carla Carrizo y Fernando Carbajal de Democracia para Siempre; Nicolás Massot, Margarita Stobizer, Esteban Paulón, Mónica Fein y Juan Brügge de Encuentro Federal; Juan Manuel López, Paula Oliveto y Mónica Frade de la Coalición Cívica; y Natalia Sarapura, Gabriela Brouwer de Koning, Julio Cobos y Fabio Quetglas de la Unión Cívica Radical.
Denuncias y situación sanitaria
En el documento, los diputados remarcaron: “Nos referimos a las graves denuncias de sobornos que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) y que alcanzan los más altos rangos del Poder Ejecutivo Nacional. Así como también, la peligrosa y lamentable situación sanitaria producida por el fentanilo contaminado”.
A su vez, destacaron la necesidad de “llevar adelante un control externo del funcionamiento de la ANDIS que despeje dudas sobre su labor en general y, muy específicamente, sobre el presunto pago de sobornos en los contratos suscriptos con la Droguería Suizo Argentina”.
Pedido de auditoría a la ANMAT
En paralelo, el grupo de diputados solicitó que la AGN ponga el foco también en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El objetivo, señalaron, es “obtener conocimiento preciso de cuáles son sus procedimientos y sistemas de alerta”.
En este punto, hicieron especial referencia a “las observaciones realizadas a la farmacéutica HLB Pharma Group y el Laboratorio Ramallo”, señalando la importancia de revisar los mecanismos de control que derivaron en la distribución de partidas de fentanilo contaminado.
Alexis Guerrera: "Los bonaerenses entendieron que nadie se salva solo"
El titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, analizó el resultado de los comicios legislativos en donde Fuerza Patria obtuvo amplio triunfo.
Manuel Passaglia: "Rompimos la nefasta polarización entre los kirchneristas y los libertarios"
Desde redes, Manuel Passaglia (quien este domingo fue candidato a diputado provincial por HECHOS en la segunda sección electoral) se refirió a los resultados de los comicios.
Resultados: ¿Qué fuerza gana bancas en Diputados?
Informate con Grupo La Provincia sobre los resultados de los comicios bonaerenses. Nota de actualización permanente.
Resultados: ¿Qué fuerza gana bancas en el Senado?
Informáte con Grupo La Provincia sobre los resultados de los comicios bonaerenses.
Secciones electorales bonaerenses: qué rol cumplen y a cuál pertenece tu municipio
Todo lo que necesitás saber sobre las 8 secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires: función, municipios y cómo impacta tu voto este 7 de septiembre.
Petri bajo fuego tras un masivo voto al peronismo en el Ejército
Los militares se cansaron. Bronca en las Fuerzas Armadas: militares hartos de la gestión Luis Petri y Javier Milei votaron en masa a Fuerza Patria.
Argentina elige nuevo Congreso el 26 de octubre: cómo será la votación con Boleta Única de Papel
Serán 127 las bancas en disputa en Diputados y 24 en el Senado, con la novedad de la Boleta Única de Papel como sistema de votación.