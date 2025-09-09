Después de la salida de Diego Spagunuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un grupo de diputados nacionales de la oposición impulsó un pedido de auditoría. La nota fue dirigida a Miguel Pichetto, presidente de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, con el objetivo de que la Auditoría General de la Nación (AGN) investigue los contratos celebrados entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina.

Reclamo por el rol del Congreso

En el escrito, los legisladores manifestaron: “Consideramos que la gravedad de esta situación amerita una urgente intervención de este Congreso, en general, y de la comisión a su cargo en particular. El Poder Legislativo no puede mantenerse indiferente ante hechos graves y cuya magnitud no hemos terminado aún de conocer”.

Quiénes firmaron la nota

El pedido fue acompañado por dirigentes de distintos espacios opositores. Entre ellos, Pablo Juliano, Mariela Coletta, Danya Tavela, Marcela Coli, Carla Carrizo y Fernando Carbajal de Democracia para Siempre; Nicolás Massot, Margarita Stobizer, Esteban Paulón, Mónica Fein y Juan Brügge de Encuentro Federal; Juan Manuel López, Paula Oliveto y Mónica Frade de la Coalición Cívica; y Natalia Sarapura, Gabriela Brouwer de Koning, Julio Cobos y Fabio Quetglas de la Unión Cívica Radical.

Denuncias y situación sanitaria

En el documento, los diputados remarcaron: “Nos referimos a las graves denuncias de sobornos que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) y que alcanzan los más altos rangos del Poder Ejecutivo Nacional. Así como también, la peligrosa y lamentable situación sanitaria producida por el fentanilo contaminado”.

A su vez, destacaron la necesidad de “llevar adelante un control externo del funcionamiento de la ANDIS que despeje dudas sobre su labor en general y, muy específicamente, sobre el presunto pago de sobornos en los contratos suscriptos con la Droguería Suizo Argentina”.

Pedido de auditoría a la ANMAT

En paralelo, el grupo de diputados solicitó que la AGN ponga el foco también en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El objetivo, señalaron, es “obtener conocimiento preciso de cuáles son sus procedimientos y sistemas de alerta”.

En este punto, hicieron especial referencia a “las observaciones realizadas a la farmacéutica HLB Pharma Group y el Laboratorio Ramallo”, señalando la importancia de revisar los mecanismos de control que derivaron en la distribución de partidas de fentanilo contaminado.