El intendente de Rojas, Román Bouvier, celebró a través de sus redes sociales la victoria de su espacio político HECHOS en las elecciones legislativas, que permitieron renovar las cuatro bancas que estaban en juego en el Concejo Deliberante.

“Otra vez, celebrando la democracia. Miles de vecinos, una vez más, decidiendo. Otra elección y una gran alegría de haber conseguido renovar las 4 bancas que se ponían en juego”, comenzó expresando el jefe comunal en su publicación.

Agradecimiento a los vecinos y compromiso de gestión

Bouvier dedicó palabras de reconocimiento a la comunidad de Rojas: “Gracias a cada vecino que se acercó a ejercer su derecho... a poner su voz en una urna. A decirnos por dónde seguir. Gracias por confiar de nuevo, por permitirnos seguir con la transformación de una ciudad que continúa con obras, con mejoras, modernizando el Estado, apostando a la educación pública, a la salud pública y todo con recursos municipales”.

En ese marco, reafirmó su compromiso de continuar con políticas que apuntan a la modernización de la gestión y al fortalecimiento de los servicios públicos.

Reconocimiento a la militancia y a su familia

El intendente también valoró el acompañamiento de quienes lo rodean: “Gracias a mi familia que me banca, a los militantes, a los simpatizantes, a los fiscales y a esta lista de grandes personas que se comprometieron para seguir trabajando codo a codo”.

Sus palabras buscaron poner en relieve el trabajo colectivo que hizo posible el resultado electoral, así como el rol de la militancia en la campaña.

Felicitaciones y llamado a la unidad

En su mensaje, Bouvier felicitó a los nuevos concejales y consejeros escolares que integran su frente, al tiempo que reconoció a los representantes de otros partidos que también consiguieron sus bancas.

“Los insto a trabajar con honestidad y conciencia para estar a la altura de lo que eligieron los rojenses, y a hacerlo dejando de lado las diferencias para construir desde la única responsabilidad asumida: mejorar la vida de los ciudadanos”, remarcó el mandatario.

Con estas palabras, el jefe comunal de Rojas envió un claro mensaje de unidad y de trabajo conjunto en el ámbito legislativo, en beneficio de la comunidad.