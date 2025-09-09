El intendente de Castelli, Francisco Echarren, se expresó tras los comicios legislativos y calificó como un hecho “histórico” la jornada vivida en la ciudad.

“¡Elección histórica, Castelli! Números que nos llenan de orgullo, de esperanzas y que nos obligan a redoblar esfuerzos para seguir defendiendo Castelli. Simplemente gracias”, sostuvo el jefe comunal en un mensaje difundido en sus redes sociales.

En ese mismo sentido, agradeció el respaldo de los vecinos: “Gracias a cada castellense por acompañarnos con su voto, vamos a seguir trabajando por una ciudad mucho más justa y con oportunidades para todos. Hay que #DefenderCastelli, hay que defender la educación, la salud, a los jubilados y nuestro pueblo hermoso”.

Reconocimiento al proceso democrático

Desde las cuentas oficiales del municipio también se difundió un mensaje de gratitud hacia la comunidad. “¡Gracias, Castelli! Desde Castelli Ciudad celebramos la democracia, las ganas de cada vecino de ejercer su derecho al voto y felicitamos a todos los espacios políticos por llevar adelante una nueva elección ejemplar, con transparencia, en paz y con total normalidad”, expresaron.

El comunicado municipal destacó además la importancia de construir una ciudad inclusiva: “Gracias por el compromiso de todos, por trabajar por una ciudad con mayores oportunidades para todos los vecinos y vecinas. Este es el Castelli que queremos, donde todas las convicciones políticas tengan su lugar, y que sea el pueblo quien elija”.

Estado presente: entrega de ayudas habitacionales

En paralelo al escenario electoral, el municipio concretó un avance en materia social con la entrega de ayudas habitacionales. La secretaria de Desarrollo Social, Eugenia Macías, encabezó el acto realizado en el salón blanco de la municipalidad, donde se otorgaron los primeros préstamos económicos a vecinos de la ciudad.

Se trata de la primera entrega en el marco del programa de ayudas habitacionales, al que ya se inscribieron más de 400 familias locales. Este plan es articulado junto al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y tiene como objetivo brindar apoyo económico para la refacción y reparación de viviendas.

“#LaMuniMásCerca, para seguir gestionando por cada vecino y vecina de la ciudad. Este es el Castelli que queremos, con oportunidades para todos”, remarcaron desde la comuna al difundir la iniciativa.

Una nueva etapa para Castelli

Con el respaldo electoral y la continuidad de programas sociales, la gestión de Echarren busca consolidar un modelo de ciudad con oportunidades, con presencia del Estado y con fuerte acompañamiento a cada sector de la comunidad.