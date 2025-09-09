Kicillof ganó en la Justicia y suma respaldo fiscal clave

La Justicia respaldó a Kicillof en su disputa con Nación por la recaudación en los registros automotores

En un fallo clave para la administración bonaerense, la Cámara Federal de La Plata dejó sin efecto una cautelar que frenaba la Resolución Normativa 26/2024 de ARBA, y confirmó que los Registros Seccionales del Automotor deberán seguir actuando como agentes de recaudación de los impuestos Automotor y de Sellos.

La decisión de la Sala I revocó un fallo anterior del juez Alberto Recondo, quien había dado lugar a un pedido del Gobierno nacional para suspender la norma que permitía a los registros seccionales cumplir funciones fiscales a favor de la provincia de Buenos Aires.

34 años de práctica sin afectar el servicio

El tribunal, integrado por los jueces Roberto Agustín Lemos Arias y César Álvarez, sostuvo que la medida cautelar impulsada por Nación no reunía los requisitos legales necesarios, ya que no se acreditó un daño concreto para el Estado nacional, mientras que sí se evidenció un perjuicio directo para la recaudación bonaerense.

Además, destacaron que la designación de los encargados de registros como agentes de percepción y retención es una práctica sostenida desde hace más de tres décadas, sin que ello afecte el normal funcionamiento del sistema registral.

El argumento económico de la Provincia

La Fiscalía de Estado bonaerense apeló el fallo de primera instancia, señalando que la suspensión provocaba un impacto económico severo, con una proyección de pérdida de 225 mil millones de pesos en la recaudación de 2025. También denunció que el juez Recondo había resuelto sobre el fondo de la cuestión a través de una cautelar, sin permitir el adecuado ejercicio del derecho de defensa.

La Cámara dio lugar a este planteo y reiteró que los actos administrativos gozan de presunción de validez, por lo que para suspenderlos se deben cumplir condiciones estrictas, algo que no se verificó en este caso.

La estrategia del Gobierno nacional

Desde el Ministerio de Justicia, el Gobierno de Javier Milei había impulsado una reestructuración para simplificar los trámites en los registros, con el argumento de que estas dependencias deben limitarse a funciones exclusivamente registrales.

En ese marco, denunció todos los convenios de Complementación de Servicios firmados con provincias y municipios, incluidos los que habilitaban a los registros a recaudar impuestos como el de Sellos. El Ejecutivo nacional advirtió que el esquema vigente generaba "incertidumbre jurídica" y aumentaba el riesgo tributario para los encargados de registros.

La resolución ratifica la potestad tributaria provincial

Con este fallo, los Registros Seccionales deberán continuar cumpliendo con la función fiscal, tal como establece el Código Fiscal bonaerense y la normativa de ARBA.

La sentencia representa un aval a la potestad tributaria de la Provincia, en medio de una puja creciente con el Gobierno nacional por el manejo de recursos y competencias.