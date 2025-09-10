La etapa clasificatoria rumbo al Mundial 2026 ingresa en su tramo decisivo. Conmebol y Oceanía ya definieron tanto a los equipos que irán de manera directa a la Copa del Mundo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, como a los que buscarán su lugar en el repechaje internacional.

Mientras África, Asia, Europa y Concacaf transitan instancias definitorias, hasta el momento ya se conocen 18 de los 48 seleccionados que participarán en la competencia que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Los clasificados hasta ahora

Además de los tres anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos), también lograron su lugar: Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador y Uruguay por Conmebol; Marruecos y Túnez por África; Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán por Asia; y Nueva Zelanda por Oceanía.

En total, ya hay 18 selecciones confirmadas. El resto de los cupos se completará con 16 equipos de Europa, 7 de África, 2 de Asia y 3 de Concacaf, además de los dos que surjan del repechaje internacional.

Cómo será el sorteo

El sorteo de la Copa del Mundo se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 12.00 (hora local) en el Kennedy Center de Washington DC. Ese día quedarán aún seis lugares pendientes, ya que la UEFA definirá cuatro plazas en el repechaje de marzo y otros dos lugares se resolverán en la repesca internacional.

La FIFA estableció la semana del 23 al 31 de marzo de 2026 como la ventana en la que se disputarán esos partidos clave.

El repechaje internacional

El formato de la repesca tendrá dos instancias. Primero, se jugarán semifinales entre cuatro equipos, de los que saldrán los rivales de los dos mejores posicionados en el Ranking FIFA. Allí se definirán los últimos dos boletos al Mundial.

Por el momento, ya tienen asegurado su lugar en el repechaje Bolivia (Conmebol) y Nueva Caledonia (Oceanía). Resta definir los representantes de Asia, África y Concacaf, que completarán los seis participantes.

Un Mundial con nuevo formato

El Mundial 2026 será la primera edición con 48 selecciones. Habrá 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Clasificarán a 16avos de final los dos primeros de cada zona y también los ocho mejores terceros. En total, se jugarán 104 partidos.

El torneo se inaugurará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de México y finalizará el domingo 29 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026 (18 de 48)