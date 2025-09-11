Fernando Gray: "Quieren recortar el futuro y no lo vamos a permitir"
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, criticó al gobierno de Javier Milei por vetar la ley de Financiamiento Universitario.Municipales11 de septiembre de 2025Soledad Castellano
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, criticó al gobierno nacional por vetar la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde redes, comentó "Es un golpe directo a nuestras universidades y a miles de estudiantes. Quieren recortar el futuro y no lo vamos a permitir".
Gray sostuvo que "La universidad pública es sinónimo de ascenso social y oportunidades para todas y todos".
Tras el veto, señaló "Seguiremos alzando la voz y trabajando para proteger este pilar fundamental de nuestra sociedad".
El veto de Milei
El presidente Javier Milei remitió al Congreso el veto a la ley de financiamiento universitario y la oposición analiza si intentará rechazarlo en una sesión especial el próximo miércoles. La ley había sido impulsada originalmente por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre en conjunto con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Se trata de un proyecto que establece que los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación se deben actualizar por inflación automáticamente. También ordena la convocatoria a paritarias -dentro de tres meses- para recomponer el salario docente y no docente y aumentar las becas, entre otros puntos.
En el veto, que ya fue publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno señala que el proyecto no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar de manera clara las fuentes de los recursos para su financiamiento.
