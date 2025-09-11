En medio de la cuenta regresiva para que venciera el plazo de revisión, el Gobierno nacional decidió vetar la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796. El presidente Javier Milei oficializó la medida en la madrugada del jueves mediante el Decreto N° 651/2025, publicado en el Boletín Oficial.

De esta manera, el proyecto aprobado el 22 de agosto por amplia mayoría en el Congreso —62 votos a favor y solo 8 en contra en el Senado— será devuelto al Parlamento para un eventual nuevo tratamiento en ambas cámaras.

La norma contemplaba un aumento presupuestario, recomposición salarial y asignación prioritaria de insumos críticos para garantizar la atención pediátrica durante un año.

Los argumentos del Gobierno

El Poder Ejecutivo justificó su decisión en supuestas falencias del texto: “El proyecto no solo carece de un financiamiento genuino, sino que posee una redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad y la falta de claridad en los mecanismos de implementación”, señaló el decreto.

Desde Casa Rosada también remarcaron que la iniciativa “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las Provincias”.

En particular, el Gobierno consideró que los pediatras quedarían con ventajas salariales respecto al resto de los trabajadores de la salud, lo que abriría brechas internas. Además, cuestionó la exención de Ganancias incluida en la ley, que implicaría para el Tesoro Nacional un costo estimado de $115.030 millones.

La mirada fiscal del Ejecutivo

El rechazo estaba cantado desde semanas atrás. Una fuente cercana al círculo íntimo del Presidente había anticipado: “Como dijo el Presidente, se va a rechazar todo. No hay plata”.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que la aplicación de la emergencia pediátrica demandaría al Tesoro Nacional $65.573 millones, cifra que el oficialismo se negó a destinar.

En paralelo, desde Balcarce 50 recordaron que también serían vetadas la Ley de Financiamiento Universitario y la norma sobre los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), aunque esta última aún no fue confirmada.

El reclamo de los trabajadores de la salud

La ley vetada había surgido tras las protestas de los trabajadores del Hospital Garrahan, quienes exigieron una respuesta al deterioro salarial y al déficit de insumos críticos. El proyecto buscaba garantizar medicamentos, vacunas, infraestructura y personal esencial para la atención pediátrica.

En el plano laboral, establecía la recomposición inmediata de salarios para personal asistencial y no asistencial del sector pediátrico, con un piso equivalente a lo percibido en noviembre de 2023. También alcanzaba a los residentes nacionales de salud y contemplaba una eximición del pago de Ganancias para quienes cumplieran funciones críticas, horas extras o guardias.

El Garrahan como símbolo

El texto aprobado en el Congreso incluía un reconocimiento especial al Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan, declarado como hospital de referencia nacional en alta complejidad. El objetivo era reforzar su rol central en la red sanitaria infantil del país.

La oposición celebró aquella votación como una victoria legislativa, pero el veto presidencial revirtió esa conquista y reabrió la tensión política en torno a la salud pública.

Otro frente abierto con la oposición

El veto a la emergencia pediátrica se suma al rechazo previo al financiamiento universitario, consolidando la estrategia de Milei de frenar todas las leyes que impliquen mayor gasto público.

Mientras tanto, el Congreso deberá decidir si insiste en la sanción de la norma o acepta la decisión presidencial, en un escenario marcado por la puja entre el oficialismo y la oposición.