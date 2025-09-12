El Municipio de General Lavalle, bajo la conducción del intendente Nahuel Guardia, llevó adelante en los últimos días una serie de acciones que abarcan distintas áreas de gestión, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y los servicios que recibe la comunidad. Las iniciativas incluyeron la entrega de equipamiento vial, la habilitación de un espacio turístico clave y la renovación de instalaciones sanitarias.

Una camioneta para la Comisión Hídrico-Vial

En primer lugar, la comuna concretó la entrega de una camioneta Toyota Hilux 4x4 destinada a la Comisión Hídrico-Vial, organismo encargado del mantenimiento de los caminos rurales en el partido. El vehículo, adquirido con fondos municipales, será utilizado en tareas administrativas y de control, lo que permitirá mejorar la operatividad de los equipos de trabajo y asegurar un mejor servicio en zonas productivas y de difícil acceso.

Habilitación del muelle turístico

Otro de los anuncios importantes fue la habilitación oficial del muelle ubicado en la zona portuaria, que podrá ser utilizado para excursiones embarcadas y eventos especiales. La medida fue posible gracias a la coordinación entre la Dirección de Turismo municipal y el Parque Nacional Campos del Tuyú, y quedó enmarcada en la Disposición N.º DI-2025-107-APN-PNCT#APNAC.

Durante un encuentro informativo con prestadores náuticos y guías locales, se detallaron los protocolos de uso y control del espacio, que estarán a cargo de guardaparques y personal técnico del Parque Nacional junto a la Dirección de Turismo local. Entre los presentes se destacaron la directora de Turismo, Gabriela Tellechea; el jefe de Guardaparques, Leonardo Juber; la coordinadora de Uso Público, Soledad Hourmilougue; y la ingeniera agrónoma Sabrina Laudadio. La medida abre nuevas oportunidades para el desarrollo turístico y la puesta en valor del patrimonio natural de la región.

Avances en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús

En el plano sanitario, la Municipalidad informó que culminó la primera etapa de la renovación integral de los baños del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Los trabajos incluyeron la sustitución completa de las instalaciones sanitarias y cloacales, además del reemplazo de pisos, revestimientos, artefactos y griferías.

Hasta el momento se finalizaron ocho de los once baños previstos, y los tres restantes serán renovados en una segunda etapa que se iniciará en las próximas semanas. A su vez, el Ejecutivo proyecta avanzar con la modernización de otros espacios, como el mobiliario del Hogar de Ancianos, la cocina y el lavadero. Estas acciones, financiadas íntegramente con recursos propios, reflejan el compromiso de la gestión con la mejora continua de la infraestructura sanitaria, fruto de una administración ordenada y responsable.

Una gestión con múltiples frentes

Las medidas anunciadas se suman a una agenda de trabajo que busca equilibrar el desarrollo productivo, turístico y social de General Lavalle. Con inversiones en caminos rurales, salud y turismo, la gestión municipal reafirma su apuesta por un crecimiento integral y sostenible para todos los vecinos del distrito.