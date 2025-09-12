La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados convocó a una reunión informativa para el martes 16 de septiembre a las 14.00, en la sala 5 del anexo A del Palacio Legislativo. El objetivo será dar inicio al debate de proyectos destinados a establecer un marco normativo para el desarrollo y uso responsable de la Inteligencia Artificial en la Argentina.

El encuentro será encabezado por Daniel Gollán, presidente de la Comisión e impulsor de varias de las iniciativas vinculadas al tema. Dentro del temario se destaca un proyecto que propone modificar el Código Civil y Comercial, así como el Código Penal, para tipificar delitos relacionados con la divulgación de documentos con desnudez o representaciones sexuales explícitas generados con Inteligencia Artificial a partir de la imagen de otra persona, sin su consentimiento.

Proyectos y reconocimientos

En la segunda parte de la reunión se pondrán a consideración diez proyectos de resolución y seis de declaración. Entre ellos, figuran el pronunciamiento por el desfinanciamiento del Conicet, el 50° aniversario del INTEC celebrado el 25 de junio de 2025, el reconocimiento al equipo docente que ganó el Desafío Espacial Latinoamericano 2025, la distinción a Mary-Claire King por el premio Princesa de Asturias y la declaración de interés de la segunda edición de los Juegos Provinciales Tecnológicos realizados en Formosa el 21 de junio.

Los objetivos del marco regulatorio

Con respecto a los proyectos orientados a regular la Inteligencia Artificial, Gollán explicó que los lineamientos apuntan a proporcionar valores y principios que guíen la acción de los organismos estatales, proteger los derechos humanos, garantizar el acceso equitativo a los avances tecnológicos y fomentar un esquema de desarrollo compartido entre el Estado y los sectores productivos.