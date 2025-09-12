Mayra Mendoza: "Siguen sin escuchar a la gente"

La jefa comunal de Quilmes y diputada electa por la tercera sección electoral, Mayra Mendoza, dijo que el presidente Milei no escuchó el mensaje de las urnas.

Municipales12 de septiembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

"Siguen sin escuchar a la gente, sin cambiar el rumbo después del freno que les pusieron los bonaerenses en las urnas. A la hora de gobernar, Milei vuelve a mostrar lo mismo de siempre: ajuste para los estudiantes y jubilados, desfinanciamiento en salud y abandono para quienes más lo necesitan", dijo la jefa comunal de Quilmes y diputada electa por la tercera sección electoral, Mayra Mendoza.

Mayra Mendoza.

Y agregó "Perdió por el ajuste y responde con más ajuste. Perdió por la corrupción y responde blindando a su hermana Karina y a la banda que está endeudando otra vez a la Argentina".

La Plata"El objetivo central fue compartir diagnósticos y experiencias de los distintos municipios", dijo Alak

Rumbo a octubre

De cara a las elecciones nacionales, dijo "El 26 de octubre, llenemos las urnas con la boleta de Fuerza Patria, para tener más diputados nacionales que frenen el saqueo, defiendan a nuestro pueblo y garanticen un futuro con dignidad".

Tras el triunfo de Fuerza Patria en Provincia, ¿cree que Axel Kicillof se convierte en el líder del peronismo a nivel nacional?

Si

No

No sabe

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado