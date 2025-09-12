Mayra Mendoza: "Siguen sin escuchar a la gente"

"Siguen sin escuchar a la gente, sin cambiar el rumbo después del freno que les pusieron los bonaerenses en las urnas. A la hora de gobernar, Milei vuelve a mostrar lo mismo de siempre: ajuste para los estudiantes y jubilados, desfinanciamiento en salud y abandono para quienes más lo necesitan", dijo la jefa comunal de Quilmes y diputada electa por la tercera sección electoral, Mayra Mendoza.

Y agregó "Perdió por el ajuste y responde con más ajuste. Perdió por la corrupción y responde blindando a su hermana Karina y a la banda que está endeudando otra vez a la Argentina".

Rumbo a octubre

De cara a las elecciones nacionales, dijo "El 26 de octubre, llenemos las urnas con la boleta de Fuerza Patria, para tener más diputados nacionales que frenen el saqueo, defiendan a nuestro pueblo y garanticen un futuro con dignidad".