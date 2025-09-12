Ishii: "No puedo callarme frente a este veto presidencial"

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, criticó al presidente por vetar la Ley de Financiamiento Universitario. "La educación no es un gasto, es la única llave que abre puertas al crecimiento y a la esperanza", dijo.

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, criticó al presidente Milei por vetar la Ley de Financiamiento Universitario.

"Como Intendente y Secretario Ejecutivo de las Ciudades del Aprendizaje de UNESCO para Latinoamérica no puedo callar frente a este veto presidencial. La educación no es un gasto, es la mejor inversión para el desarrollo del país. Hoy me pongo del lado de cada pibe y piba que sueña con progresar y con darle un futuro distinto a la Argentina", escribió Ishii en sus redes.

Y remarcó "La educación no es un gasto, es la única llave que abre puertas al crecimiento y a la esperanza. Lo digo con la experiencia de haber fundado gran parte de mi gestión sobre las bases de la educación, impulsando proyectos y construyendo una Universidad y Facultades, donde hoy miles de personas estudian convirtiéndose en profesionales".

