Ishii: "No puedo callarme frente a este veto presidencial"

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, criticó al presidente Milei por vetar la Ley de Financiamiento Universitario.

"Como Intendente y Secretario Ejecutivo de las Ciudades del Aprendizaje de UNESCO para Latinoamérica no puedo callar frente a este veto presidencial. La educación no es un gasto, es la mejor inversión para el desarrollo del país. Hoy me pongo del lado de cada pibe y piba que sueña con progresar y con darle un futuro distinto a la Argentina", escribió Ishii en sus redes.

Y remarcó "La educación no es un gasto, es la única llave que abre puertas al crecimiento y a la esperanza. Lo digo con la experiencia de haber fundado gran parte de mi gestión sobre las bases de la educación, impulsando proyectos y construyendo una Universidad y Facultades, donde hoy miles de personas estudian convirtiéndose en profesionales".